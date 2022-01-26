Как проводится сервисное обслуживание кондиционеров и что в него входит

Для того, чтобы обеспечить в помещении нормальный микроклимат, стоит обратить внимание на возможность установить кондиционер или сплит-систему.

В этом случае важно не просто выбрать идеальную модель, но при этом и получить возможность производить качественные профилактические работы, которые обеспечат надежность и долговечность системы в целом. Важно вовремя обращаться к специалистам, которые готовы выполнить все работы по обслуживанию. Рекомендую производить чистку или сервисное обслуживание кондиционеров в Киеве в компании CLIMATBUD.

Такая работа позволит исключить вероятность появления в воздухе болезнетворных бактерий, которые могут привести к приступам астмы и вызвать серьезные аллергические реакции.

Периодичность и преимущества ТО

ТО – работа, которая подразумевает выполнение качественного обслуживания кондиционера.

Выполняется исключительно с привлечением услуг профессионалов, которые для работы применяют специальное оборудование. Некоторые работы можно производить и самостоятельно и при этом не вызывать специалистов. При этом периодичность таких работ составляет 3-4 месяца.

Для этого можно использовать такие инструменты как ткань, щетка, специальные чистящие средства и мыльный раствор. Преимущества ТО в том, что таким образом есть возможность полностью исключить вероятность выхода из строя оборудования, а также предупредить аварийные ситуации.

Также, ТО позволяет исключить появление в блоках системы болезнетворных бактерий, грибковых отложений, а также грибковых образований.

Какие работы необходимо проводить для качественного обслуживания кондиционера

Специалисты, которые проводят ТО, должны провести следующие работы:

Обязательно проводят работу по проверке работоспособности кондиционера, в том числе включая его в разных режимах.

Обязательно необходимо устранить с поверхности блока, а также с внутренних деталей системы грязь, пыль и другие отложения.

Обеспечение чистку и замену фильтров.

Обязательно необходимо проверить и давление в системе.

Также, специалисты обеспечивают качественную проверку фреоновой трассы. В случае если в системе отсутствует фреон, им систему дозаправляют при необходимости.

Обязательно проводится проверка подшипников, причем на двигателей вентилятора.

Далее проверяется работоспособность, когда все работы будут выполнены.

По факту, весь процесс требует по времени примерно час.