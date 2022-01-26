Как проводится сервисное обслуживание кондиционеров и что в него входит

Для того, чтобы обеспечить в помещении нормальный микроклимат, стоит обратить внимание на возможность установить кондиционер или сплит-систему.
В этом случае важно не просто выбрать идеальную модель, но при этом и получить возможность производить качественные профилактические работы, которые обеспечат надежность и долговечность системы в целом. Важно вовремя обращаться к специалистам, которые готовы выполнить все работы по обслуживанию. Рекомендую производить чистку или сервисное обслуживание кондиционеров в Киеве в компании CLIMATBUD.
Такая работа позволит исключить вероятность появления в воздухе болезнетворных бактерий, которые могут привести к приступам астмы и вызвать серьезные аллергические реакции.
Периодичность и преимущества ТО
ТО – работа, которая подразумевает выполнение качественного обслуживания кондиционера.
Выполняется исключительно с привлечением услуг профессионалов, которые для работы применяют специальное оборудование. Некоторые работы можно производить и самостоятельно и при этом не вызывать специалистов. При этом периодичность таких работ составляет 3-4 месяца.
Для этого можно использовать такие инструменты как ткань, щетка, специальные чистящие средства и мыльный раствор. Преимущества ТО в том, что таким образом есть возможность полностью исключить вероятность выхода из строя оборудования, а также предупредить аварийные ситуации.
Также, ТО позволяет исключить появление в блоках системы болезнетворных бактерий, грибковых отложений, а также грибковых образований.
Какие работы необходимо проводить для качественного обслуживания кондиционера
Специалисты, которые проводят ТО, должны провести следующие работы:
- Обязательно проводят работу по проверке работоспособности кондиционера, в том числе включая его в разных режимах.
- Обязательно необходимо устранить с поверхности блока, а также с внутренних деталей системы грязь, пыль и другие отложения.
- Обеспечение чистку и замену фильтров.
- Обязательно необходимо проверить и давление в системе.
- Также, специалисты обеспечивают качественную проверку фреоновой трассы. В случае если в системе отсутствует фреон, им систему дозаправляют при необходимости.
- Обязательно проводится проверка подшипников, причем на двигателей вентилятора.
Далее проверяется работоспособность, когда все работы будут выполнены.
По факту, весь процесс требует по времени примерно час.