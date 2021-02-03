Советы как перестать ревновать девушку

Ревность в отношениях со стороны мужчины – типичная проблема. Серьёзность её не стоит искусственно занижать. Постоянная ревность является источником конфликтов. Если не проработать проблему, она станет началом конца взаимоотношений. Вы узнаете о том, как не ревновать девушку, прочитав статью до конца.

Многие мужчины ошибочно воспринимают источником ревности поведение девушки. Однако, мы не будем рассматривать отношения, в которых девушка намеренно даёт повод для ревности (такие отношения заведомо больные и обречены на разрушение). Ниже пойдёт речь о ситуации, когда мужчина ревнует без явных поводов.

Корень проблемы скрывается в неуверенности мужчины. В привязанности к девушке нет ничего «криминального», если только она не перетекает в патологическую потребность в человеке.

Как избавиться от неуверенности в себе?

Ревнующий мужчина всё время сравнивает себя с другими «конкурентами-претендентами» на руку и сердце девушки и при этом проигрывает. Совет типа «сравнивай себя лишь с самим собой» глупый и неэффективный.

Чтобы действительно исключить ревность из отношений со своей стороны, мужчина должен:

развивать себя интеллектуально;

стремится к монетизации собственных навыков, опыта;

следить за внешним видом;

доверять девушке.

Всё вышеозначенное, мужчина должен делать не для того, чтобы привязать к себе девушку, а исключительно из эгоистических убеждений. Необходимо любить самого себя в прямом смысле слова.

Необходимо желать быть лучшим, побеждать, достигать, опережать.

Незаменимых людей нет!

Означенный тезис в полной мере относится и к девушкам. Важно сбросить наконец «розовые очки» юношества и трезво взглянуть на социальные взаимоотношения. Если отношения с девушкой не выстраиваются, всегда можно встретить другую, которая ничем не будет уступать актуальной пассии.

Не стоит воспринимать приведённые слова, как оправдание собственной полигамности!

Но мужчина в первую очередь должен любить самого себя в хорошем смысле слова. Речь идёт не о самовлюблённости и не о нарциссизме. Если мужчина не развивает себя, не следит за физическим здоровьем, не самоутверждается в жизни за счёт серьёзных достижений, творчества и монетизации собственных навыков, он будет неуверен в себе.

В видео психолог даёт советы, которые позволят раз и навсегда побороть в себе ревность: