Отсутствие информационного канала для взаимодействия с клиентами всегда приводит к сокращению продаж товара или услуги. До недавнего времени активно использовалась электронная почта. Все выгодные или индивидуальные предложения приходили туда. Однако статистика показывает, что люди перестают использовать электронные ящики. Эффективность рекламных компаний падает. Сегодня доля e-mail каналов упала до жалких 3%.

СМС рассылка – эффективный и современный инструмент, который позволяет корректным образом коммуницировать с клиентом, доносить до него всю необходимую информацию. При её формировании важно учитывать ряд параметров. В противном случае легко получить штраф (закон «О рекламе»).

Применение специализированного ПО

В разработке и осуществлении СМС-рассылки эффективнее всего использовать специализированный софт. Речь идёт о CRM, которая имеет встроенную функцию СМС-рассылки.

Номера телефонов для рассылки могут быть получены различными способами:

при регистрации клиентов на сайте компании;

при покупке номерных баз клиентов;

после парсинга Интернета (потенциальные клиенты оставляют свои номера телефонов на бесплатных досках объявлений, в социальных сетях и т.д.).

Получив номера, компания может приступать к коммуникации с клиентом. Здесь важно соблюдать рамки. Навязчивость и агрессивность СМС-рассылки только оттолкнут клиента.

Рекомендации по созданию текста СМС-рассылки

В тексте всегда важно указывать название компании, от кого приходит информация. Категорически запрещено использовать текст, написанный заглавными буквами. Эмодзи важно применять уместно, локально, для упрощения читаемости сообщения.

Рекомендуется обращаться к клиенту по имени. В особенности, если речь идёт о персональном предложении, персональной скидке.

Выполнять СМС-рассылку на «холодные» номера не имеет смысла. Во-первых, вероятность того, что потенциальный клиент купит товар или услугу минимальна. Во-вторых, если потенциальный клиент не давал разрешения на отправку ему СМС-рассылки, вероятно наложение штрафа.

Писать сообщения транслитом не стоит. Сейчас не 2005 год. Смартфоны гарантированно корректным образом отображают текст на русском языке.

Перед отправкой СМС-рассылки рекомендуется сделать тест, чтобы удостовериться в кликабельности ссылок в сообщении.

В видео Богдан Донбрава расскажет о секретах массовой SMS-рассылки: