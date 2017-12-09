Экономичный вариант для организации наружной канализации

Еще несколько десятилетий назад то, что для нас привычно и обыденно, казалось чем-то необычным. Люди, для которых, например, ассенизатор в Киеве был вполне обычным явлением, с настороженностью относились к сантехническому оборудованию из пластика. А между тем, пластиковые трубы – это не только бюджетно, но и долгосрочно.

Не многие знают, что канализация может быть не только внутренней, но и наружной (читайте подробнее). Аварийная служба канализации периодически вынуждена сталкиваться с неполадками и на таких трубопроводах.

И главной причиной всех бед в большинстве случаев являются некачественные трубы.

Научно-технический прогресс активно внедряет в промышленность изделия из пластмассы. Сотрудники компании Гидросоюз отмечают, что пластиковые трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также и отопления, встречаются в большинстве домов.

Пластик в наружной канализации

Основной причиной того, что пластиковые трубы не использовались для организации наружной канализации, была их неспособность выдерживать большие нагрузки.

Для того чтобы система функционировала нормально необходим определенный «уклон» и в данном случае приходилось делать заглубление нескольким большим, чем для металлических или бетонных труб.

Кроме того, если наружную канализацию необходимо было поднять на некоторую высоту, например, над дорогой, трубы помещали в специальные гильзы, которые помогали сохранять жесткость.

Все это вело к тому, что стоимость работ могла быть очень велика, и использование труб из бетона или металла являлось экономически целесообразным.

Но произвести пластиковую трубу гораздо дешевле. Поэтому производство не прекращало поиски решения, и на рынке появился трубопровод из полипропилена с профилированной двойной стенкой.

Причины популярности полипропилена

Этот материал гораздо более устойчив к истиранию, чем все его предшественники (бетон, чугун и т.д.). Кроме того, он обладает еще целым рядом положительных качеств:

Номинальный размер изделия равен внутреннему диаметру – это значит, что пропускная способность больше, чем у аналогичного изделия из другого материала. Т.к. у них номинальный размер соответствует наружному диаметру; Легкий вес – благодаря этому, нет необходимости использовать целый ряд специализированной техники при монтаже наружной канализации. Трубы из полипропилена в двадцать раз легче, чем бетонное изделие аналогичного диаметра; По примерным расчетам, трубу можно активно эксплуатировать 100 лет; Полипропилен устойчив к воздействию химических веществ, поэтому его можно использовать для организации наружной канализации не только для бытовых нужд, и в каком-нибудь специфическом производстве. Например, в нефтяной промышленности; Устойчив к ударам и механическим воздействиям. Полипропиленовые трубы можно спокойно транспортировать на большие расстояния, а твердые частицы, которые могут находиться, в стоках не принесут никакого вреда.

Далее на видео вы можете ознакомиться с разновидностями труб для наружной и внутренней канализации.