Сколько учиться в автошколе?

В соответствии с поправками к обучению вождению и получению прав на управление автомобилем обучение в автошколе становится обязательным. Самоучки больше не будут допущены к сдаче экзаменов в ГИБДД. По задумке законотворцев, вышеозначенная поправка должна существенным образом снизить коррупцию (покупку прав) и обеспечить сокращение ДТП на российских дорогах.

Цены на автошколу в ЮАО Москвы могут быть выяснены в Интернете. Между тем, пешеход, который в ближайшем будущем планирует стать автомобилистом, должен знать из каких частей будет складываться его обучение, и как долго оно продлится на практике.

Количество часов, необходимых для прохождения обучения вождению в автошколе

Безусловно, большая часть времени обучения будет потрачена на изучение правил дорожного движения. То есть, теоретическая часть является основой для получения прав. Распределение часов выглядит следующим образом:

теория – 130 часов;

практика – 56 часов;

экзамен – 4 часа.

Отметим, что практика всегда должна быть не менее, чем 50 часов. В противном случае количество практических занятий является недостаточным. Речь идёт о 25 уроках. Но по факту курсант посетит лишь 20 уроков. Так как четыре часа отводятся под экзамен, а 1 час – вводное занятие (как такового вождения там не происходит).

Обучающий персонал автошколы может откладывать срок выезда в город, если располагает вескими причинами неготовности курсанта стать неотъемлемой частью дорожного потока.

Между тем, вышеозначенная схема распределения часов относится исключительно к категории «В». В случае, если курсант планирует получить права на более высокие категории, обучение увеличивается до 190 часов.

Скутеристы также должны обладать правами

До недавнего времени для управления скутером при езде по дорогам общего пользования права не требовались. Достаточно было лишь достижение возрастного ценза, средства защиты (шлем, как минимум) и необходимые сигнальные фонари на скутере.

Теперь же, если ездок на скутере не обладает правами на управление транспортным средством в принципе, ему придётся пройти обучающий курс вождения скутера (в том числе и на полигоне), после чего отправится сдавать на права в ГИБДД.

Безусловно, большое количество ДТП происходит из-за некорректного движения скутеров. Причём весьма часто ими управляют практически дети 17-18 лет. Опыт общения инспекторов с такими лихачами показывает, что они в принципе не способы адекватным образом оценить дорожную обстановку.

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В видео демонстрируется, как осуществляется обучение курсантов ПДД: