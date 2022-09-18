Все мы без исключений хотим иметь красивую улыбку. Случается, что даже со здоровыми зубами могут возникнуть трудности, которые нужно незамедлительно решать в кабинете стоматолога. Записаться на прием к опытному ортодонту можно на сайте клиники arti-dent.ru/.

Понятие и специализация

Ортодонт — врач — стоматолог узкой специализации, занимается исправлением зубного ряда и прикуса. В раннем возрасте специалист предотвращает развитие дефектов, взрослым такие проблемы придется исправлять, что на порядок сложнее.

Врачи этой категории должны иметь очень широкую базу знаний, постоянно следить за новыми методами и технологиями. Практикующий ортодонт должен постоянно повышать свою квалификацию.

О сложности этой профессии, можно судить по длительности обучения. Стоматологу достаточно отучиться 5 лет, что бы стать ортодонтом — ещё 2 года ординатуры и аккредитация.

Заболевания

Квалифицированные специалисты успешно справляются с большим количеством проблем:

Неправильный прикус, очень часто встречается на сегодняшний день и имеет более 6 разновидностей.

Диастема ( наличие промежутка между верхними резцами.

Кривые зубы

Макродентия — слишком крупные зубы

Микродентия — слишком мелкие зубы

Тремы (промежутки между зубов)

Гипердентия (количество зубов больше нормы)

Стирание зубов

Прежде чем назначить эффективное лечение, ортодонт диагностирует не только заболевание, но и его причины.

Дефекты зубного ряда могут быть наследственными или приобретенными. Учитывая все тонкости, возраст, диагноз, причины, продолжительность заболевания, специалист подберёт наиболее подходящую схему лечения.

Методы лечения

Наука не стоит на месте, методы постоянно совершенствуются, аппаратура становиться лучше и лечение комфортнее.

В зависимости от сложности диагноза, методы решения проблемы могут быть разные.

Аппаратное лечение (брекеты, элайнеры)

Хирургическое вмешательство (если присутствуют дефекты скелета челюсти, которые невозможно исправить без скальпеля)

Комплексное ( для устранения дефекта может понадобиться вмешательство других специалистов)

Неправильное расположение зубов в ротовой полости может вызвать множество негативных последствий, не только эстетического, но и физического характера. Не откладывайте поход к врачу, любую проблему можно решить, но проще ее предотвратить.

Стоматолог — ортодонт сделает зубы ровными и здоровыми, а улыбку неотразимой.