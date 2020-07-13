Одной из основных задач при разработке и продвижении сайта является его оптимизация под социальные сети. Однако недостаточно просто напичкать контент «ключевиками».

Необходимо также структурировать содержимое таким образом, чтобы пользователь мог быстро и удобно найти то, что его интересует. Поэтому помимо стандартной оптимизации под поисковики, требуется еще и SILO-оптимизация., подробнее о проектировании которой можно узнать на сайте Echizh.

Что это такое

Так как сейчас подавляющее большинство ресурсов оптимизируется, этого уже недостаточно. Поисковые машины теперь, помимо ключевых слов, также анализируют то, насколько структурирована информация.

Это позволяет им повысить качество поиска, выдавать ссылки именно на те сайты, которые полностью могут решить задачу пользователя, сделавшего запрос. SILO-оптимизация – это структурирование контента внутри сайта.

Информация, разделы, подразделы не должны быть разбросаны хаотично. Необходимо все упорядочить, создать соответствующий интуитивно понятный интерфейс, чтобы пользователь быстро сориентировался и нашел то, что искал. Например, если это интернет-магазин одежды, он включает в себя разделы:

Для женщин

Для мужчин

Для детей

Большие размеры

Товары для дома и т. д.

Поэтому такая группа товаров, как «Одеяла» не должна находиться в разделе «Мужская одежда», также как «Ползунки» в разделе «Для женщин». Это не только не отпугнет потенциального покупателя.

Он попросту так и не придет на сайт, потому что поисковая система выдаст ему ссылку на другой ресурс, где все грамотно отсортировано и упорядочено. Именно по этим всем причинам следует поработать над SILO-структурой сайта.

Это повысит шансы попасть в ТОП результатов поисковых систем, количество уникальных посещений, а также общую лояльность потенциальной целевой аудитории, что в целом положительно скажется на количестве продаж и итоговой прибыли.

В отличие от СЕО-оптимизации, которую необходимо выполнять регулярно с определенной периодичностью, SILO-структура сайта формируется один раз и корректируется только в том случае, если добавляются или удаляются новые разделы.

Как SILO-оптимизировать сайт

В принципе, ничего сложного в этом нет. Вроде бы все понятно. Но, если хочется, чтобы все было точно сделано качественно, как надо, лучше доверить решение данной задачи профессионалам. Это может быть как только создаваемый сайт, так и тот, который уже давно работает.