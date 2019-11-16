Виды кондиционеров и их характеристики

В период жаркого времени года единственным вариантом охлаждения температуры в помещении является применение кондиционера.

На сегодняшний день существуют различные варианты кондиционеров, которые могут различаться по типу конструкции, характеристикам и способу монтажа. В этом материале рассмотрим наиболее распространенные виды оборудования.

Какие бывают виды кондиционеров

Когда заходит вопрос о выборе подходящего кондиционера, то для того, чтобы выбрать необходимо изначально определиться с тем какие именно цели вы преследуете.

Современные устройства способны не только охлаждать воздух в помещении, но и очищать его делая более благоприятным для человека. При выборе кондиционера стоит обратить внимание на такие модели:

Оконные;

Сплит-системы;

Мобильные;

Мульти-сплит системы;

Инверторные.

Какой кондиционер выбрать

Каждый вид кондиционера различается по простоте установки и уровню шума издаваемого прибором. Самым простым в монтаже считается оконный кондиционер.

Устанавливается конструкция непосредственно на подоконник. Несмотря на эффективность устройства, они не пользуются особой популярностью, так как при работе издают много шума, который мешает.

Наиболее часто устанавливаемыми считаются сплит-системы. Кондиционер состоит из двух устройств. Одно устанавливается снаружи дома, а вторая непосредственно в комнате.

Данный вид кондиционеров не только эффективно работают без создания шума, также они гармонично вписываются в общий дизайн помещения. Также можно использовать мульти-спит системы, которые предусматривают подключение внутриквартирных устройства к одному снаружи дома.

Мобильные кондиционеры не требуют стационарной установки и их можно переносить в любую комнату или помещение. Особенно удобно использовать данное оборудование для разных небольших помещений. Стоимость такого устройства сравнительно невысокая, поэтому они доступны каждому.

Инверторные кондиционеры работают по принципу перемены переменного тока в постоянный. За счет такого принципа работы регулировка осуществляется плавно, что позволяет более удобно и плавно охлаждать территорию.

Сегодня производители предлагают огромный выбор кондиционеров, которые можно подобрать по характеристикам и особенностям конструкции. В интернет магазине можно подобрать устройства отвечающие вашим запросам и требованиям.

Все товары представлены покупателям в удобном и доступном каталоге, где есть возможность подобрать устройство по техническим параметрам и характеристикам.