он думал и был вознагражден идеей

Что такое редизайн сайта и как его сделать?

22 июня 2020

Информационные технологии не стоят на месте. Веб-сайты, которые были сделаны даже три года назад уже сегодня безнадёжно устарели. Они проигрывают по функционалу, юзабилити, дизайну. Если Вы хотите, чтобы Ваша площадка оставалась конкурентоспособной, настоятельно рекомендуется сделать редизайн сайта. Безусловно, самостоятельно добиться этого практически невозможно. Редизайн – это не смена шаблона Wordpress. Здесь требуется комплексный подход.

Профессионалы сегодня предлагают собственные услуги по редизайну сайта. Перед сотрудничеством ознакомьтесь с портфолио специалистов, убедитесь в их профессионализме, высоких квалификациях. Ниже обозначим, на каких постулатах базируется редизайн сайта сегодня.

Аналитика актуального состояния площадки в Интернете

Аналитика актуального состояния площадки в Интернете

Чтобы правильно наметить вектор для последующего редизайна, придётся изначально детально изучить саму площадку. А именно, внимание должно быть сконцентрировано на:

  • меню;
  • шапке;
  • сайдбарах;
  • форме поиска;
  • футере;
  • способе подачи контента и т.д.

Чтобы не оказаться «за бортом», рекомендуем отталкиваться от собственных конкурентов. Весьма маловероятно, что Ваш сайт является флагманом в собственной сфере.

Следовательно, потребуется детальный анализ конкурентов. Обратите внимание, как соперники по рынку повышают конверсию, какие конструкции для этого используются, насколько они эффективны и полезны.

Не стоит пренебрегать и чаяниями собственной аудитории. Проведите краткий опрос: быть может, требуется доработка формы поиска; возможно, найти интересующую информацию, продукт не так просто, как хотелось бы и т.д.

Обновление контента

Обновление контента

Речь идёт не только о текстовом контенте. Обновляя сайт, возможно, придётся заказать несколько фотосессий. Если конкуренты активно используют видео-ролики для взаимодействия с аудиторией, не отставайте от этого тренда и Вы.

Интерактивность и интуитивность интерфейса – основные направления, которых следует придерживаться.

Пользователь не должен тратить время на разбирательство и понимание механики работы сайта. Стремитесь к простоте и понятности. Высокие скорости Интернета и не менее высокие вычислительные мощности компьютеров позволяют использовать 3D графику в сайтостроении. Это обеспечивает контенту дополнительную «глубину», новые выразительные возможности для дизайна.

В видео обозначено начало в комплексном подходе редизайна сайта:



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