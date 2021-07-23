Оштукатуривание разнообразными декоративными составами в современном мире используется очень часто. Ведь благодаря им можно сделать фасад красивым и привлекательным, оригинальным. Одним из таких составов является силиконовая штукатурка, подробная информация о которой доступна на сайте официального дилера Farby Kabe.

Она представляет собой смесь, которая произведена на основе силиконовых синтетических смол. Из-за присутствия силикона штукатурка принимает такие свойства, как хорошая адгезия со многими строительными материалами и возможность принимать различные формы, а также высокие показатели пластичности.

В своём роде штукатурка на силиконовой основе является уникальной. Разведения перед использованием не требуется, так как продаётся она уже в готовом виде.

Окрас большинства составов белый или же сероватый. Но можно для придания окраса добавлять колер. Помимо этого, можно окрашивать штукатурку и некоторыми типами красящих составов. Наносить силиконовую штукатурку возможно на кирпич и газосиликатные плиты, на древесину и на цемент, а также на бетон и прочие подобные материалы.

Но с гладких поверхностей материал попросту слезет. У штукатурки на силиконовой основе присутствуют такие положительные качества, как чистота и антисептические свойства, паропроницаемость и устойчивость к влаге, механическая прочность и эластичность, продолжительный период эксплуатации и экологичность, а также пожарная безопасность и устойчивость к пониженным температурам, возможность наносить покрытие в любых условиях.

Но стоимость штукатурки очень высокая, что является минусом.

Нанесение материала

Стоит заметить, что наносить такую штукатурку на поверхность сможет даже человек без наличия опыта.

Вариации декора самые разные. При этом никакого инструмента не требуется. Но если штукатурка стала вязкой и подсохла, то всё же придётся развести её небольшим количеством чистой воды. Все манипуляции необходимо проводить быстро, так как застывание не заставляет себя ждать.

Перед нанесением весь старый материал убирается с поверхности, а также производится выравнивание. Пыль удаляется с поверхности непосредственно перед нанесением. Наносить материал стоит при помощи кельмы или же шпателя. Движения должны быть вертикальными.

Взяв материал небольшим инструментом, его кладут на небольшой шпатель. Лишь после этого можно наносить на стену. По отношению к основанию инструмент нужно держать под наклоном в 60 градусов.

При завершении работы этот угол уменьшается. Если на шпателе есть излишки материала, то он убирается в ведро. Манипуляции проводят из одного угла стены и заканчивают в другом. Для придания необходимого эффекта штукатурку размазывают тёркой либо же подобным иным инструментом.

При этом от поверхности она не отрывается. Движения могут быть хаотичными или же круговыми. По полосе стыка следует приклеить малярный скотч в том случае, когда всю стену сразу обработать не получается.

После продолжения манипуляций скотч не убирают. Это поможет избежать некрасивого слоя на стыке. Помимо ручного метода нанесения возможно также делать распыление при помощи пистолета или же набрызгивание на поверхность. Если ранее в состав не бы введён колер, то после высыхания материала поверхность можно окрасить.