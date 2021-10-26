Как собирать сладкие новогодние подарки своими руками

Все дети с нетерпением и особой торжественностью ждут наступления Нового Года, и мечтательно гадают, что же будет таить в себе подарок на этот раз.

Многие дети также всегда с большим воодушевлением включались в помощь взрослым для подготовки к встрече Нового Года и дома, и в школе.

Особенно довольны были дети, когда что-то мастерили, или готовили бумажные снежинки и гирлянды, или собирали подарки. Как же привлечь детей собирать новогодние подарки своими руками? Для этого сейчас существует масса разных вариантов и масса товаров.

А чтобы в подарке оставалась загадка, можно привлекать одного ребёнка готовить подарок другому. Кроме этого, можно просто выбрать уже готовый сладкий подарок на сайте компании СМПодарков по адресу www.smpodarkov.ru.

Из чего собирать новогодний подарок

Дети всегда ценили новогодние подарки, в которых собраны разные сладости в ассортименте, и даже в одном доме дети, открывая такие наборы, с любопытством смотрели, какие сладости у другого? И всегда находили отличие, и обменивались сладостями.

Сейчас для упаковки подарков к Новому Году выпускается разного вида упаковка:

Крафт пакеты, бумажные сумки и конверты, разные коробки.

Можно собрать ассорти-набор сладостей в красочной коробке с новогодней упаковкой и лентами:

Шоколадные конфеты и карамель;

Шоколад в праздничной обёртке;

Красочные шоколадные фигурки разных героев из мультфильмов;

Зефир, пастил, фруктовые цукаты;

Пряники, печенье, бисквиты и вафли.

Почти стандартный набор, а уже слюнки текут. Но меняя ассортимент сладостей и разную упаковку, обычный набор приобретёт оригинальность и красоту, и довольно быстро.

Из чего и что приготовить в подарок к Новому Году

Сейчас в торговле есть масса наборов и украшений, из которых можно собрать подарки, или просто подарить их для творчества:

Красивые новогодние пакеты с ручкой и новогодние открытки , в том числе и Письмо от Деда Мороза;

Наборы цветных карандашей и книжки или карточки раскраски с новогодними темами;

Наборы для творчества «Собери ёлочку с игрушками», «Новогоднее домино», «Наряди ёлочку», «Дед Мороз и Снеговик», «Домик», «Сказочная избушка» и много других;

Наборы для творчества, мыло-пластилин «Сладкий рулетик» и «Шоколадный пончик»;

Роспись по холсту «Тигрёнок под ёлкой» с набором красок.

Ещё можно быстро создать оригинальные вкусности «Фрукты в шоколаде».

Для этого понадобится небольшой набор продуктов:

Бананы или яблоки;

Шоколад любой по вкусу;

Кондитерские крошки или посыпка;

Молотые орехи;

Палочки для мороженого.

Плюс к этому усердие ребёнка и терпение взрослого, и оригинальная вкусность своими руками готова.

Главное, чтобы собранные или приготовленные своими руками подарки делались от чистого сердца и приносили радость.