Обзор платформы автоматизации предприятия CIMPLICITY

Производственные процессы требуют своевременной реакции и ответственности всех задействованных служб предприятия. Система автоматизации CIMPLICITY https://indusoft.com.ua/cimplicity/ позволит в значительной степени ускорить время обработки данных, а также поспособствует ускорению интервалов задержки.
Что такое CIMPLICITY?
CIMPLICITY — это комплекс технических и программных инструментов, в котором предусмотрена полная автоматизация производственных процессов, а в узлах, где необходима реакция оператора — оптимизировать работу линии.
Для адаптации мощностей используется модернизация имеющегося оборудования, либо подбор совместимых средств для улучшения производственных задач в целом.
Платформа CIMPLICITY разработана с учетом потребностей систематизации процесса работы как единицы предприятия, так и сети производственных объектов по всему миру. Доступные параметры установки позволят внедрить системы CIMPLICITY на большинство типов программного обеспечения и технического оснащения.
Персонализация и сбор данных, анализ производственных процессов, улучшение взаимодействия всех участвующих блоков предприятия, все это может обработать CIMPLICITY.
CIMPLICITY разбирается в деле
Разработчики и технический отдел платформы имеют многолетний опыт работы, что помогает им разбираться в деле не поверхностно, полноценно, как часть команды заказчика, понимая суть и основы работы.
Только имея представления о проблемах и задачах производства можно рассматривать пути решения накопившихся вопросов и разрабатывать меры их предотвращения.
Скорость установки и настройки
Интерфейс платформы CIMPLICITY создан так, что для интеграции и установки потребуется минимум стараний. Структуризация базы данных, оптимизация работы серверных ресурсов и увеличение быстродействия — все это стоит на первом плане при внедрении системы.
Способность синхронизировать параметры и установки при помощи дистанционного управления делает платформу единственной в своем роде, направленной на благо организационных процессов.
Надежность
В продукте предустановлена последняя версия защиты персональных данных и высокая степень безопасности, что гарантирует сохранность коммерческой информации. Риски по потере или утечке информации снижены до минимума.
Обмен данными и просмотр циклов производственных мощностей можно осуществлять с заданной точки доступа (или устройства), а это позволит решать главные вопросы находясь в дали от офиса.