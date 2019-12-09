Обзор платформы автоматизации предприятия CIMPLICITY

Производственные процессы требуют своевременной реакции и ответственности всех задействованных служб предприятия. Система автоматизации CIMPLICITY https://indusoft.com.ua/cimplicity/ позволит в значительной степени ускорить время обработки данных, а также поспособствует ускорению интервалов задержки.

Что такое CIMPLICITY?

CIMPLICITY — это комплекс технических и программных инструментов, в котором предусмотрена полная автоматизация производственных процессов, а в узлах, где необходима реакция оператора — оптимизировать работу линии.

Для адаптации мощностей используется модернизация имеющегося оборудования, либо подбор совместимых средств для улучшения производственных задач в целом.

Платформа CIMPLICITY разработана с учетом потребностей систематизации процесса работы как единицы предприятия, так и сети производственных объектов по всему миру. Доступные параметры установки позволят внедрить системы CIMPLICITY на большинство типов программного обеспечения и технического оснащения.

Персонализация и сбор данных, анализ производственных процессов, улучшение взаимодействия всех участвующих блоков предприятия, все это может обработать CIMPLICITY.

CIMPLICITY разбирается в деле

Разработчики и технический отдел платформы имеют многолетний опыт работы, что помогает им разбираться в деле не поверхностно, полноценно, как часть команды заказчика, понимая суть и основы работы.

Только имея представления о проблемах и задачах производства можно рассматривать пути решения накопившихся вопросов и разрабатывать меры их предотвращения.

Скорость установки и настройки

Интерфейс платформы CIMPLICITY создан так, что для интеграции и установки потребуется минимум стараний. Структуризация базы данных, оптимизация работы серверных ресурсов и увеличение быстродействия — все это стоит на первом плане при внедрении системы.

Способность синхронизировать параметры и установки при помощи дистанционного управления делает платформу единственной в своем роде, направленной на благо организационных процессов.

Надежность

В продукте предустановлена последняя версия защиты персональных данных и высокая степень безопасности, что гарантирует сохранность коммерческой информации. Риски по потере или утечке информации снижены до минимума.

Обмен данными и просмотр циклов производственных мощностей можно осуществлять с заданной точки доступа (или устройства), а это позволит решать главные вопросы находясь в дали от офиса.