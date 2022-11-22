Шлифовка газонов песков: зачем и как?

Много вопросов возникает, когда речь заходит о шлифовании газонов. Здесь мы ответим на самые важные и наиболее распространенные вопросы, а также дадим советы, чтобы убедиться, что процесс идет идет гладко.

Шлифовка газона имеет различные преимущества.

После скарификации и аэрации газон шлифуют песком. Скарификация удаляет траву с газона и стимулирует более плотный рост травы. Кроме того, скарификация удаляет нежелательный мох и открывает почву, чтобы она была готова для внесения удобрений и других мероприятий по уходу. Для аэрации газона используются различные инструменты, все из которых имеют целью более глубокую обработку почвы.

Таким образом вы улучшите поток воздуха и воды. Шлифование можно проводить независимо от скарификации и аэрации, но оно особенно полезно, если оно выполняется после этих мер по уходу. Это очень полезный метод для улучшения условий выращивания вашего газона, особенно на уплотненных и глинистых почвах.

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Почему песок хорош для травы?

Шлифование газонов имеет различные положительные эффекты в зависимости от предварительной обработки (например, рыхления или аэрации), типа почвы, используемого песка и его количества. Даже оборудование, используемое для распределения, влияет на эффект от шлифовки газона.

Целями шлифовки являются:

Улучшенная аэрация для ускорения роста корней трав.

Улучшить дренаж и сток воды, чтобы предотвратить заболачивание

Повышенная устойчивость, особенно к пешеходному и автомобильному движению

Повышенная прочность почвы, особенно для газонов, используемых для занятий спортом.

Улучшенная смачиваемость почвы и быстрое высыхание поверхности газона для предотвращения образования мха

При равномерном распределении песок также может помочь в выравнивании газона.

Песок является крупнозернистым компонентом почвы и способствует проницаемости.

По сути, если есть проблемы, которые серьезно мешают росту вашего газона, большое количество песка улучшит здоровье вашего газона в долгосрочной перспективе. Тем не менее, регулярное шлифование в небольших количествах также поддерживает рост газона в долгосрочной перспективе и значительно повышает его сопротивляемость.

Совет: естественно песчаные почвы не следует засыпать песком. Песчаная почва от природы имеет рыхлую структуру, поэтому у нее нет проблем с переувлажнением или критическим уплотнением.

Когда следует шлифовать газон?

Песок является нереактивным материалом и может применяться в любое время. Однако, поскольку его лучше всего применять на коротко подстриженных газонах — предпочтительно в сочетании с скарификации или аэрации — обычное время года для пескоструйной обработки — весна. Газоны также можно известковать или удобрять вместе с песком. Однако известь и удобрение не следует применять одновременно, так как это может вызвать нежелательные химические реакции.

После скарификации газона песок лучше проникает в почву.

Должны ли газоны аэрироваться или скарифицироваться перед шлифованием? Небольшие количества песка можно распределять без предварительного рыхления или аэрации. Тем не менее, песок может лучше впитаться в газон, который был скарифицирован или аэрирован. Таким образом, хотя нет необходимости предварительно обрабатывать площадь, это позволяет наносить большее количество песка и, таким образом, достигать большего эффекта.

Какой песок лучше для газонов?

Для шлифовки газона можно использовать песок разной зернистости и качества. Высушенный песок более сыпучий, а промытый песок очищен от пыли или особо крупных частиц. Для домашнего сада лучше всего использовать промытый чистый кварцевый песок зернистостью от 0,06 до 2 мм.

Можно ли использовать песок для газона?

Нет, игровой песок нельзя использовать для газонов. Чтобы лучше строить замки из песка, песок для игр обычно содержит небольшое количество глины. Глина предотвращает попадание песка в почву и препятствует просачиванию воды. Использование игрового песка в качестве подкормки газона не рекомендуется.

Игровой песок не рекомендуется для шлифования газонов — он плохо распределяется.

Шлифовка газона: нужное количество на квадратный метр

Сколько песка вам нужно для вашего газона, зависит от ваших намерений:

Если песок ежегодно используется для выравнивания газона, что характерно для спортивных площадок, используйте 0,5–1 л песка на м?.

При шлифовке после скарификации используйте 2–3 л песка на м?.

После аэрации продольными лезвиями используйте 3–5 л песка на м?.

После использования аэратора с полыми конусами внесите 4–6 л песка на м?.

Фактическое количество песка, которое вы должны использовать, также зависит от типа почвы вашего газона. Шлифование, как правило, не требуется для уже песчаных почв. Чем более уплотнена или богата глиной почва, тем больше песка вы должны использовать для улучшения дренажа газона.

Количество песка на м2 также зависит от причины шлифовки...

Пошаговые инструкции

Шлифовка не должна быть сложной:

С помощью разбрасывателя песка или тачки просто распределите подходящее количество песка по газону — на данном этапе приемлемы кучи песка. После первоначального распределения песок можно распределить тыльной стороной граблей, а затем более мелко с помощью зубьев. Затем тонкое распределение выполняется грубой щеткой.

Если необходимо выровнять газон, следует несколько раз натянуть на участок сетку – это можно сделать вручную, если сетки маленькие. Существуют также газонные щетки, которые равномерно распределяют песок, но они предназначены для более крупного прицепного оборудования и не подходят для небольших частных газонов.

Важно: когда песок будет равномерно распределен, вы сможете увидеть кончики травы, торчащие из песка на газоне.

Разбрасыватель обеспечивает равномерное распределение песка, но это не обязательно.

Нужно ли шлифовать рулонный газон? Да. Рулонный газон ничем не отличается от посевного газона после того, как он вырос. Поэтому вы также можете шлифовать газон. Однако первую обработку следует проводить не раньше, чем через год после установки. Конечно, перед укладкой рулонного газона может возникнуть необходимость посыпать его песком, чтобы придать базовому слою газона большую устойчивость и улучшить дренаж.

Полив, подсев и удобрение газона

Удобрение и песок можно вносить вместе, так как песок не вступает в реакцию с удобрением. Мы предлагаем использовать преимущественно органические удобрения для газонов, чтобы улучшить рост вашего газона в течение следующего года.

Наше удобрение, основанное на компостированных остатках пищевой промышленности, богато азотом, что способствует быстрой регенерации. Азот стимулирует вегетативный рост, что делает его незаменимым для выращивания новых свежих травинок. Мы рекомендуем вносить от 70 до 100 граммов органических удобрений на квадратный метр перед шлифованием.

Если ваш газон пятнистый, его ремонт поможет.

После аэрации и скарификации газон может потребоваться повторно засеять. Однако эти две меры также стимулируют ветвление существующих трав, поэтому после скарификации газон в любом случае будет расти гуще. Добавление чрезмерного количества семян может увеличить риск грибкового заболевания газона.

Таким образом, повторно засевайте только в том случае, если подлесок уже был явно уничтожен до того, как газон был скарифицирован, т. е. если между лезвиями было видно много почвы. Если газон кажется тонким на большой площади, правильным выбором будет подсев смесью Рейграса многолетнего (Lolium perenne). Эта энергичная и регенеративная трава обеспечивает плотный внешний вид.

Если, с другой стороны, газон неоднородный и местами отсутствует, лучше использовать смесь для ремонта газона. Она содержит как быстро прорастающие, так и конкурентоспособные травы и заполняет пробелы.

Выравнивание неровностей газона песком

Песок также можно использовать для выравнивания небольших неровностей. Однако его полезность в этом отношении ограничена. Глубокие ямы не следует засыпать чистым песком – их следует засыпать смесью садовой земли с небольшим количеством песка. Если газон местами лишь слегка неровный, вы можете сделать его более ровным, используя сетку для равномерного распределения песка по большой площади.

Равномерно выровнять газон метлой сложно.

Правильный уход после шлифовки газона

Если вы скарифицируете или аэрируете свой газон перед его шлифованием, вам нужно будет тщательно полить его, но не ходите по газону до следующего раза, когда вы будете его косить. Если газон был отшлифован без какой-либо предварительной подготовки почвы, его можно снова использовать в обычном режиме сразу после тщательного полива.

Большое количество воды сверху гарантирует, что песок немного вымывается, оседает в существующей почве и вскоре внедряется в структуру почвы почвенной жизнью и корнями. Кроме того, любое используемое удобрение размягчается или растворяется, так что питательные вещества высвобождаются или минерализуются почвенной жизнью — теперь газон может начать расти заново.

После аэрации удаляемые пробки грязи также необходимо утилизировать.