Для изготовления баннеров и плакатов от среднего до огромного размера используют особый вид печати.

С помощью специального оборудования – плоттеров — изображения получаются полноцветными и имеют высокое качество. Макеты печатаются на бумаге, баннерной ткани или виниловой пленке.

Широкоформатная печать используются для:

размещения рекламы на крупногабаритных уличных конструкциях:

декорирования интерьера помещения плакатами во всю стену или ее часть.

Изображение для наружной рекламы

Баннеры и плакаты хорошо цепляют внимание потенциальных клиентов, передавая информацию визуально. Благодаря внушительным размерам их видно достаточно далеко.

Изображения хорошо просматриваются как за рулем автомобиля, так на улице. При производстве такой рекламы используют печать с высокой цветопередачей, а материал – устойчивый к внешним факторам.

Масштабные изображения используют не только на рекламных уличных конструкциях. Ими оформляют стенды на выставках, массовые мероприятия, проходящие при поддержке конкретных компаний, торговые места на ярмарках.

Интерьерная печать

Такой вид печати предназначен только для внутреннего размещения. На улице краски на баннерах быстро выгорят и побледнеют, а от дождей растекутся в разные стороны.

Интерьерная печать может носить:

рекламные задачи, если размещается внутри коммерческого помещения: офиса, торгового зала, фитнес-клуба и т.д.;

декоративные задачи, если находится в частном домовладении для украшения комнаты.

Исходя из целей выбирается и качество конечного продукта. О нем и поговорим подробнее.

Качество печати

Для внутреннего использования рекламные компании стараются добиться максимального качества печати, так как каждая деталь будет заметна.

А вот для размещения на улице достаточно и допустимо низкого качества. Такие постеры устанавливают далеко от глаз, поэтому незначительные несовершенства никто не увидит.

Технологии значительно шагнули вперед, поэтому широкоформатная печать позволяет получить отличное изображение на выходе. Для наружного размещения при печати используют эко-сольветную краску.

Она устойчива к любым природным капризам: снежной, дождливой, солнечной погоде. Не боится краска и пыли. Такие баннеры легко могут прослужить до пяти лет и не потерять качества.

С экономической точки зрения это очень выгодные инвестиции в рекламу.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательным сюжетом про современную типографию.