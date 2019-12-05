Широкоформатная печать: виды и способы печати

Широкоформатная печать открыла новые возможности для таких сфер, как уличная реклама и маркетинг.

Сегодня уже все рекламные кампании проводятся с использованием возможностей цифровых технологий на носителях, информирующих потенциальных потребителях о преимуществах выпускаемой различными компаниями продукции и оказываемых услугах. Качестенные услуги широкоформатной печати выполнит типография Медиа Союз.

Разновидности широкоформатной печати

Различия между видами заключаются в разрешении и назначении. По второму признаку она бывает интерьерной и наружной.

Интерьерная. Сфера использования – изготовление стендов для выставок, POS-материалов, оформление офисных помещений, проведение корпоративных рекламных кампаний. Очень часто можно встретить репродукции картин знаменитых художников, которые были выполнены с использованием широкоформатной печати. Как правило, все информационные носители имеют небольшие размеры, хорошо рассматриваются вблизи, поэтому должны отличаться высокой четкостью изображения. Поэтому здесь принято использовать разрешение печати не ниже 1440 dpi. Наружная печать. Уличные рекламные носители изготавливаются больших размеров, длина которых может быть свыше 6 м, а ширина 3 метров. Поэтому нет необходимости добиваться высокой четкости от мелких деталей, но при этом общее качество должно быть высоким. Это способно обеспечить широкоформатная печать с разрешением 360dpi. Печать с таким разрешением используется при изготовлении таких уличных рекламных носителей как щиты и билборды.

Разновидности по используемым краскам

В зависимости от используемых чернил, цифровая печать бывает: