Широкоформатная печать: виды и способы печати

Широкоформатная печать открыла новые возможности для таких сфер, как уличная реклама и маркетинг.
Сегодня уже все рекламные кампании проводятся с использованием возможностей цифровых технологий на носителях, информирующих потенциальных потребителях о преимуществах выпускаемой различными компаниями продукции и оказываемых услугах. Качестенные услуги широкоформатной печати выполнит типография Медиа Союз.
Разновидности широкоформатной печати
Различия между видами заключаются в разрешении и назначении. По второму признаку она бывает интерьерной и наружной.
- Интерьерная. Сфера использования – изготовление стендов для выставок, POS-материалов, оформление офисных помещений, проведение корпоративных рекламных кампаний. Очень часто можно встретить репродукции картин знаменитых художников, которые были выполнены с использованием широкоформатной печати. Как правило, все информационные носители имеют небольшие размеры, хорошо рассматриваются вблизи, поэтому должны отличаться высокой четкостью изображения. Поэтому здесь принято использовать разрешение печати не ниже 1440 dpi.
- Наружная печать. Уличные рекламные носители изготавливаются больших размеров, длина которых может быть свыше 6 м, а ширина 3 метров. Поэтому нет необходимости добиваться высокой четкости от мелких деталей, но при этом общее качество должно быть высоким. Это способно обеспечить широкоформатная печать с разрешением 360dpi. Печать с таким разрешением используется при изготовлении таких уличных рекламных носителей как щиты и билборды.
Разновидности по используемым краскам
В зависимости от используемых чернил, цифровая печать бывает:
- ультрафиолетовой. Как можно понять из названия, здесь используются специальные УФ-чернила, которые полимеризуются под воздействием ультрафиолетовых лучей. При осуществлении печати изображение не проникает в носитель, а как бы застывает на его поверхности. К преимуществам относят способность противостоять негативным воздействиям внешней окружающей среды. В качестве носителя могут служить жесткие и мягкие материалы – бумага, винил, дерево, металл;
- сольвентные чернила. Использование этого типа чернил позволяет не просто перенести изображение на носитель, а частично внедрить его в структуру материала. Благодаря этому, изображение длительное время сохраняет четкость, насыщенность красок. Носителем может служить самоклеящаяся пленка, тканевые материалы, бумага.