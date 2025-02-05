У каждой существующей фирмы имеется своя репутация. В мире информационных технологий, в своих суждениях о компании, люди ориентируются на отзывы о них в интернете. Управление репутацией – важная составляющая построения бизнеса. Особенно это важно для медицинских клиник, которые часто выбираются пациентами по отзывам в интернете. Услугу размещения отзывов на Про Докторов предлагает компания agency-serm.ru.

Зачем управлять репутацией

Репутация компании в сети интернет – то, на что современные клиенты обращают внимание в первую очередь.

Чтобы выжить на рынке, владельцам бизнеса приходится следить за их наличием, влиять на их положительные характеристики. Мнение онлайн – то, что сотрудники, партнеры и люди думают о продукции фирмы или бренде.

Весь поток информации называется репутационным фоном.

Его делят на три вида:

Отрицательные;

Нейтральные;

Положительные.

Он может изменяться, но повлиять на него – можно и нужно. Именно поэтому предприниматели стремятся обучиться управлению репутации в сети.

Она особенно необходима в предоставлении услуг. Например, для кафе, медицины, строительной сферы деятельности и т.д.

Особенности управления

Мнение в интернете о фирма – важный рычаг продвижения ее продукции или услуги.

Чтобы осуществлять управление такой репутацией, необходимо охватывать множество каналов, влияющих на нее. Для этого опытные маркетологи используют несколько инструментов:

SERM. Характеризуется управлением репутации конкретно в поисковых системах. Данный инструмент считается чем-то средним между SEO- и PR-технологиями. Он считается самым надежным и востребованным для поднятия рейтинга компаний и увеличения положительных отзывов о ней.

HM. Инструмент называют скрытым маркетингом, в нем задействуются вымышленные пользователи различных обсуждений и сравнений услуг, товаров.

ORM. Общее управление репутацией фирмы в сети. В него включен не только контроль над репутацией в поисковых системах, но и на различных площадках. Например, форумах, сайтах, сми.

HRM. Этот инструмент ориентирован на повышение привлекательности фирмы в качестве работодателя

Все инструменты являются действенными в своей области.

SERM как наиболее востребованный инструмент

Во время того, как пользователи определяются с компанией или ее продукцией, они продуктивно изучают информацию в интернете.

Основной источник действенной информации – отзывы других людей. Более 70% потенциальных покупателей поступает именно так.

Имеется мнение экспертов, что первая страница результатов поиска – самая просматриваемая.

В силу нехватки времени или потери интереса подолгу заниматься детализацией мнения о фирме, человек обычно останавливается на первых полученных данных.

Это значит, что первая десятка сайтов или отзывов поможет ему определиться с выбором.

Цель SERM – предпринять все возможные меры для того, чтобы при поиске нужной информации о фирме, человек находил наибольшее количество хороших характеристик, отзывов, общей информации.

Важным моментом считается то, что в начале выдачи должны быть страницы, которыми управляет именно эта компания:

Главный сайт;

Блог;

Раздел с нужными отзывами;

Ресурсы с хорошими рейтингами, в которых числится фирма и т.д.

Исследования данной области показали, что сайты-отзовики обязательно попадают в том выдачи.

Это касается подавляющего большинства сфер деятельности.

Суть работы SERM

В управлении репутацией в сети наибольшее внимание уделяется нескольким этапам.

Главные из них:

Анализ контента. Этим занимаются маркетологи, изучая характеристику компании в сети.

Разработка определенной стратегии и ее придерживание. По результатам предыдущего пункта специалисты выясняют, какова ситуация с брендом, продукцией или самой фирмой. Если существует негативная тенденция, то за работу берутся копирайтеры, SEO-специалисты и готовят новый контент, удовлетворяющий потребностям фирмы. В основном это подразумевает формирование доверия у пользователей.

Мониторинг выдачи в сети. Это подразумевает изучение итого проделанной работы.

Оптимизирование полученных результатов.

Маркетологи и SEO-специалисты делают выводы по изменению ситуации в интернете по поводу компании. Если они хорошие, то руководители придерживаются существующих приемов по поддержании нынешней тенденции. Но если же замечено ее ухудшение – то происходит выяснения причин случившегося.

У такого инструмента существуют плюсы и минусы. К первым можно отнести выявление сильных и слабых сторон выбранной стратегии, увеличение вероятности привлечения потенциальных клиентов, повышение лояльности целевой аудитории, недорогая стоимость в сравнении с другими технологиями управления репутацией.

Ко вторым – необходимость задействования и других инструментов влияния, периодическая смена выбранной стратегии.