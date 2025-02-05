У каждой существующей фирмы имеется своя репутация. В мире информационных технологий, в своих суждениях о компании, люди ориентируются на отзывы о них в интернете. Управление репутацией – важная составляющая построения бизнеса. Особенно это важно для медицинских клиник, которые часто выбираются пациентами по отзывам в интернете. Услугу размещения отзывов на Про Докторов предлагает компания agency-serm.ru.
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Зачем управлять репутацией
Репутация компании в сети интернет – то, на что современные клиенты обращают внимание в первую очередь.
Чтобы выжить на рынке, владельцам бизнеса приходится следить за их наличием, влиять на их положительные характеристики. Мнение онлайн – то, что сотрудники, партнеры и люди думают о продукции фирмы или бренде.
Весь поток информации называется репутационным фоном.
Его делят на три вида:
- Отрицательные;
- Нейтральные;
- Положительные.
Он может изменяться, но повлиять на него – можно и нужно. Именно поэтому предприниматели стремятся обучиться управлению репутации в сети.
Она особенно необходима в предоставлении услуг. Например, для кафе, медицины, строительной сферы деятельности и т.д.
Особенности управления
Мнение в интернете о фирма – важный рычаг продвижения ее продукции или услуги.
Чтобы осуществлять управление такой репутацией, необходимо охватывать множество каналов, влияющих на нее. Для этого опытные маркетологи используют несколько инструментов:
- SERM. Характеризуется управлением репутации конкретно в поисковых системах. Данный инструмент считается чем-то средним между SEO- и PR-технологиями. Он считается самым надежным и востребованным для поднятия рейтинга компаний и увеличения положительных отзывов о ней.
- HM. Инструмент называют скрытым маркетингом, в нем задействуются вымышленные пользователи различных обсуждений и сравнений услуг, товаров.
- ORM. Общее управление репутацией фирмы в сети. В него включен не только контроль над репутацией в поисковых системах, но и на различных площадках. Например, форумах, сайтах, сми.
- HRM. Этот инструмент ориентирован на повышение привлекательности фирмы в качестве работодателя
Все инструменты являются действенными в своей области.
SERM как наиболее востребованный инструмент
Во время того, как пользователи определяются с компанией или ее продукцией, они продуктивно изучают информацию в интернете.
Основной источник действенной информации – отзывы других людей. Более 70% потенциальных покупателей поступает именно так.
Имеется мнение экспертов, что первая страница результатов поиска – самая просматриваемая.
В силу нехватки времени или потери интереса подолгу заниматься детализацией мнения о фирме, человек обычно останавливается на первых полученных данных.
Это значит, что первая десятка сайтов или отзывов поможет ему определиться с выбором.
Цель SERM – предпринять все возможные меры для того, чтобы при поиске нужной информации о фирме, человек находил наибольшее количество хороших характеристик, отзывов, общей информации.
Важным моментом считается то, что в начале выдачи должны быть страницы, которыми управляет именно эта компания:
- Главный сайт;
- Блог;
- Раздел с нужными отзывами;
- Ресурсы с хорошими рейтингами, в которых числится фирма и т.д.
Исследования данной области показали, что сайты-отзовики обязательно попадают в том выдачи.
Это касается подавляющего большинства сфер деятельности.
Суть работы SERM
В управлении репутацией в сети наибольшее внимание уделяется нескольким этапам.
Главные из них:
- Анализ контента. Этим занимаются маркетологи, изучая характеристику компании в сети.
- Разработка определенной стратегии и ее придерживание. По результатам предыдущего пункта специалисты выясняют, какова ситуация с брендом, продукцией или самой фирмой. Если существует негативная тенденция, то за работу берутся копирайтеры, SEO-специалисты и готовят новый контент, удовлетворяющий потребностям фирмы. В основном это подразумевает формирование доверия у пользователей.
- Мониторинг выдачи в сети. Это подразумевает изучение итого проделанной работы.
- Оптимизирование полученных результатов.
- Маркетологи и SEO-специалисты делают выводы по изменению ситуации в интернете по поводу компании. Если они хорошие, то руководители придерживаются существующих приемов по поддержании нынешней тенденции. Но если же замечено ее ухудшение – то происходит выяснения причин случившегося.
У такого инструмента существуют плюсы и минусы. К первым можно отнести выявление сильных и слабых сторон выбранной стратегии, увеличение вероятности привлечения потенциальных клиентов, повышение лояльности целевой аудитории, недорогая стоимость в сравнении с другими технологиями управления репутацией.
Ко вторым – необходимость задействования и других инструментов влияния, периодическая смена выбранной стратегии.