креатив как образ жизни

Сео продвижение сайта — что это такое

27 января 2017

Популярность любого сайта в интернете зависит от множества факторов, среди которых одним из основных является рейтинг в поисковой системе. Формируется он по нескольким критериям, что позволяет оптимизировать приложение под пользователя.

Продвинуть сайт в поисковике можно по-разному при помощи специальных техник. Более подробно узнать о том, как это правильно сделать можно на сайте компании golden direct.

Основные понятия

SEO оптимизация представляет собой комплекс действий направленных на улучшение структуры, наполнения и других критериев сайта, которые влияют на его рейтинг при поисковом запросе. Это позволяет не только сделать приложение более узнаваемым и популярным, но и оптимизировать его для пользователя.

SEO оптимизация это довольно сложный процесс, который можно разбить на несколько направлений:

  1. Оптимизация кода самого приложения. Здесь применяется специальный аудит, который позволяет не только ускорить загрузку страниц, но и нарисовать их согласно необходимой валидной структуры.
  2. Наполнение сайта уникальным контентом. Здесь также используется довольно много различных подходов, которые учитывают потребности каждого из отдельных поисковиков.
  3. Внешнее продвижение сайта с помощью покупки ссылок, реклама и т.д.

Виды оптимизации

SEO продвижение сайтов может выполняться различными способами, которые можно разбить на определенные группы:

  • Белая оптимизация это комплекс мероприятий, которые способствуют возрастанию рейтинга, но при этом не перечат основным правилам, принятым в качестве стандартов. Сюда относится в основном работа над структурой сайта, улучшение его внешнего вида и внутреннего наполнения.
  • Серая оптимизация предполагает наполнение ресурса большим количеством ключевых слов, которые учитываются при поиске. При этом значительно ухудшается читабельность текста для человека, но роботы довольно неплохо реагируют на это. С каждым годом эти методы становится все сложней проворачивать, так как критерии становятся все строже.
  • Черная оптимизация является запрещенной, так как использует невалидные средства, к которым можно отнести специальные подмены страниц для поисковиков и выдачу других ресурсов для пользователей и т.д.

Следует отметить, что продвинуть сайт в поисковике самостоятельно довольно сложно, поэтому такие работы зачастую выполняют целые организации.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Кирил: Судьба свела меня с Агентством Независимой Журналистики в 2015 году. Дело в том, что в 2009 году я одолжил...
  • Марина: С Интернетом всё проще. Можно просто накруткой воспользоваться https://goo.gl/8nkT9j
  • Ольга: Никита, если вам нужно, то можете у них http://rosco.su/ узнать, они как раз нам и помогали при ликвидации...
  • Никита: Ликвидация, вообще процесс тяжелый. Можно конечно подключить специалистов, но разве их так быстро найдешь(((
  • Ольга: Знаю только одно, что если в шатате нет грамотного юриста, то Ликвидация может быть незаконченной и потом...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!