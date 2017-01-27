Популярность любого сайта в интернете зависит от множества факторов, среди которых одним из основных является рейтинг в поисковой системе. Формируется он по нескольким критериям, что позволяет оптимизировать приложение под пользователя.

Продвинуть сайт в поисковике можно по-разному при помощи специальных техник. Более подробно узнать о том, как это правильно сделать можно на сайте компании golden direct.

Основные понятия

SEO оптимизация представляет собой комплекс действий направленных на улучшение структуры, наполнения и других критериев сайта, которые влияют на его рейтинг при поисковом запросе. Это позволяет не только сделать приложение более узнаваемым и популярным, но и оптимизировать его для пользователя.

SEO оптимизация это довольно сложный процесс, который можно разбить на несколько направлений:

Оптимизация кода самого приложения. Здесь применяется специальный аудит, который позволяет не только ускорить загрузку страниц, но и нарисовать их согласно необходимой валидной структуры. Наполнение сайта уникальным контентом. Здесь также используется довольно много различных подходов, которые учитывают потребности каждого из отдельных поисковиков. Внешнее продвижение сайта с помощью покупки ссылок, реклама и т.д.

Виды оптимизации

SEO продвижение сайтов может выполняться различными способами, которые можно разбить на определенные группы:

Белая оптимизация это комплекс мероприятий, которые способствуют возрастанию рейтинга, но при этом не перечат основным правилам, принятым в качестве стандартов. Сюда относится в основном работа над структурой сайта, улучшение его внешнего вида и внутреннего наполнения.

Серая оптимизация предполагает наполнение ресурса большим количеством ключевых слов, которые учитываются при поиске. При этом значительно ухудшается читабельность текста для человека, но роботы довольно неплохо реагируют на это. С каждым годом эти методы становится все сложней проворачивать, так как критерии становятся все строже.

Черная оптимизация является запрещенной, так как использует невалидные средства, к которым можно отнести специальные подмены страниц для поисковиков и выдачу других ресурсов для пользователей и т.д.

Следует отметить, что продвинуть сайт в поисковике самостоятельно довольно сложно, поэтому такие работы зачастую выполняют целые организации.