Как сделать навес из поликарбоната для авто на даче
да придет идея думающему

Как сделать навес из поликарбоната для авто на даче

15 июня 2025

Для защиты автомобиля от непогоды и летящей сверху грязи можно сделать своими руками навес из поликарбоната. Такой тип укрытия для машины используется в основном рядом с загородным домом или на даче.

Поликарбонат является прекрасным материалом для монтажа навеса, так как при работе с ним не требуется профессиональных навыков, сам материал долговечный и крепкий, доступный по цене, имеет разнообразные цвета и и формы, можно выбрать подходящий по прозрачности. Заказать навес для авто в Киеве (навіс для авто у Києві) можно на сайте masters-steel.dp.ua.

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Какие бывают виды навесов

  • Одноместный, рассчитанный на один автомобиль.
  • Двухместный, рассчитанный на два автомобиля.
  • Отдельностоящий, не связанный каким-либо способом с постройкой.
  • Пристроенный к жилому дому либо другому строению.

Какие материалы понадобятся для возведения навеса

  • Для крыши часто используют поликарбонат, гибкий и стойкий термопластик, с помощью которого можно сделать арочную крышу. При этом карбонат бывает сотовым и монолитным.
  • Сотовый гораздо легче и дешевле монолитного, а также хорошо держит тепло. Что касается монолитного, он прочный и прослужит гораздо дольше, но стоит дороже и у него хуже теплоизоляционные свойства. Поэтому вид поликарбоната для монтажа навеса нужно выбирать исходя из своих приоритетов. Следует учесть, что толщина листа должна быть от 6 до 10 мм, тогда его защитные свойства будут достаточными. От цвета листов материала зависит пропускная способность света. Больше всего дневного света проходит через лист прозрачного поликарбоната.
  • Профильные трубы необходимой толщины, можно взять 60 на 60 мм или 80 на 80 мм.
  • Саморезы с резиновой шайбой.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Аппарат для сварки.
  • Щебень и песок для подготовки фундамента.
  • Фермы.

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Этапы возведения навеса

  • Сначала нужно подготовить фундамент, для этого нужно определить площадки под будущий навес. После этого копают ямы глубиной примерно один метр, в которые на дно засыпают смесь песка и щебня.
  • Вертикально устанавливаются опоры, после этого они заливаются песчано-цементной смесью. Теперь цемент должен высохнуть, на это уйдет минимум пять дней.
  • После того, как цементно-песчаная смесь высохла, приступают к сборке каркаса. Для этого на опорные трубы с помощью сварочного аппарата приваривают обвязку. В фермах сверлят отверстия для монтажа кровельного материала поликарбоната. После этого фермы устанавливают наверху и приваривают к обвязке.
  • После этого листы поликарбоната разрезают и прикручивают к установленным фермам. Между собой листы соединяют алюминиевым или пластиковым профилем. Образовавшие торцы заливают силиконом или закрывают специальным профилем.



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