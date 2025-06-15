Как сделать навес из поликарбоната для авто на даче

Для защиты автомобиля от непогоды и летящей сверху грязи можно сделать своими руками навес из поликарбоната. Такой тип укрытия для машины используется в основном рядом с загородным домом или на даче.

Поликарбонат является прекрасным материалом для монтажа навеса, так как при работе с ним не требуется профессиональных навыков, сам материал долговечный и крепкий, доступный по цене, имеет разнообразные цвета и и формы, можно выбрать подходящий по прозрачности. Заказать навес для авто в Киеве (навіс для авто у Києві) можно на сайте masters-steel.dp.ua.

Какие бывают виды навесов

Одноместный, рассчитанный на один автомобиль.

Двухместный, рассчитанный на два автомобиля.

Отдельностоящий, не связанный каким-либо способом с постройкой.

Пристроенный к жилому дому либо другому строению.

Какие материалы понадобятся для возведения навеса

Для крыши часто используют поликарбонат, гибкий и стойкий термопластик, с помощью которого можно сделать арочную крышу. При этом карбонат бывает сотовым и монолитным.

Сотовый гораздо легче и дешевле монолитного, а также хорошо держит тепло. Что касается монолитного, он прочный и прослужит гораздо дольше, но стоит дороже и у него хуже теплоизоляционные свойства. Поэтому вид поликарбоната для монтажа навеса нужно выбирать исходя из своих приоритетов. Следует учесть, что толщина листа должна быть от 6 до 10 мм, тогда его защитные свойства будут достаточными. От цвета листов материала зависит пропускная способность света. Больше всего дневного света проходит через лист прозрачного поликарбоната.

Профильные трубы необходимой толщины, можно взять 60 на 60 мм или 80 на 80 мм.

Саморезы с резиновой шайбой.

Шуруповерт или дрель.

Аппарат для сварки.

Щебень и песок для подготовки фундамента.

Фермы.

Этапы возведения навеса