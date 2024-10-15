SEO оптимизация сайта - что это? Узнайте, для чего необходима оптимизация площадки в Интернете.
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SEO оптимизация сайта — что это?

15 октября 2024

Неопытные предприниматели (организовавшие свою первую компанию) часто с охотой выделяют бюджет на рекламное продвижение, но при этом с большим скепсисом относятся к SEO-оптимизации сайта компании в Интернете. Многое зависит от специфики деятельности юридического лица. Однако в подавляющем большинстве случаев эффективная конкуренция за клиента невозможна без современной SEO-оптимизации.

На этом сайте читатель сможет получить полноценную поддержку в SEO-продвижении. Профессиональный подход в достижении намеченных горизонтов гарантирует увеличение посещаемости площадки и конверсии.

Зачем вкладывать в SEO-оптимизацию?

Зачем вкладывать в SEO-оптимизацию?

Собственный сайт в сети – один из главных источников качественного клиентского трафика сегодня. Критически важно использовать любые источники трафика. Преимуществом SEO перед другими подходами заключается в эффективности – достаточно вывести сайт на лидирующие позиции в поисковой выдаче, чтобы получать регулярный поток качественного трафика.

Типично SEO нацелена на обеспечение:

  • качественного трафика;
  • увеличение объёма привлекаемого трафика;
  • обеспечение органичности трафика.

Под качественным трафиком подразумевается пользователь, который изначально заинтересован в продукте компании. Не нужно быть великим SEO-оптимизатором, чтобы понять простую истину – именно качественный трафик способен обеспечить большую конверсию.

Повышая объём трафика, автоматически увеличивается количество совершённых продаж (или других целевых действий).

Чёрные, серые и белые методы оптимизации площадок

Чёрные, серые и белые методы оптимизации площадок

Предприниматель желает вложить как можно меньше, но и извлечь, как можно больше пользы. В этом стремлении нет ничего преступного или осудительного. Однако нередко именно эта парадигма приводит владельца площадки к чёрным методам продвижения.

Такая стратегия хоть и способна в близкой перспективе обеспечить большой поток трафика, но в последующем станет причиной огромного количества проблем.

Поисковые системы активно борются с чёрным продвижением и исключают площадки, замеченные в «нечестной игре» навсегда.

SEO-оптимизация – исключительно легальный подход, позволяющий последовательно изменять площадку так, чтобы она лучшим образом соответствовала требованиям клиента.

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