СБИС ЭДО: профессиональная система электронного документооборота для оптимизации бизнес-процессов
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СБИС ЭДО: профессиональная система электронного документооборота для оптимизации бизнес-процессов

30 января 2025

Бумажная документация постепенно уходит в прошлое. Компании переходят на электронный формат работы с документами, который значительно упрощает ведение бизнеса. При этом многие руководители опасаются сложностей при внедрении новых технологий и возможных проблем с безопасностью данных.

Электронный документооборот через оператора СБИС решает эти опасения.

Система предлагает удобные инструменты для работы с документами и обеспечивает надежную защиту информации.

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От бумажной волокиты к цифровой эффективности

Ручное создание документов отнимает много времени у сотрудников. СБИС автоматизирует этот процесс с помощью готовых шаблонов для разных типов документации.

Достаточно выбрать нужный шаблон и заполнить основные поля — система сформирует документ за считанные минуты.

Подписание документов происходит с помощью электронной подписи. Больше не нужно распечатывать бумаги, ставить печати и собирать подписи руководителей.

Квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как собственноручная.

Компании получают входящие документы от контрагентов в электронном виде. Это упрощает их обработку и позволяет быстрее принимать решения. Менеджерам не приходится тратить время на сортировку бумаг и внесение данных в учетные системы.

Безграничные возможности делового общения

Благодаря поддержке роуминга система позволяет обмениваться документами с партнерами, которые используют других операторов ЭДО. При отправке документа эдо сбис автоматически определяет оператора получателя и доставляет файлы через защищенные каналы связи.

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Для сверки взаиморасчетов с контрагентами предусмотрен удобный инструмент. Система формирует акты сверки и отправляет их партнерам.

После получения ответа программа анализирует данные и создает отчет о расхождениях. Это помогает быстро находить и устранять ошибки в учете.

Основные преимущества работы через СБИС:

  • быстрый обмен документами с любыми контрагентами;
  • автоматическая сверка данных и поиск расхождений;
  • защищенные каналы передачи информации;
  • интеграция с популярными учетными системами.

Все эти возможности доступны через единый интерфейс, что упрощает работу пользователей.

Надёжность и простота каждый день

Электронный архив СБИС обеспечивает надежное хранение документов.

Файлы размещаются на защищенных серверах с регулярным резервным копированием. Это исключает риск потери важной информации из-за технических сбоев или человеческого фактора.

Поиск нужных документов занимает считанные секунды благодаря удобной системе фильтров.

Можно искать по контрагенту, типу документа, дате создания и другим параметрам. Каждый документ хранится в структурированном виде, что упрощает работу с большими объемами информации.

Внедрение электронного документооборота через СБИС помогает компаниям выйти на новый уровень работы с документами.

Система экономит время сотрудников, снижает количество ошибок и обеспечивает надежное хранение информации.



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