Когда до потенциальных клиентов необходимо донести информацию о компании или продукции, а также продать услугу или товар, используют сайт-визитку или лендинг.

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В чем отличия сайта-визитки от лендинга

Это удобные онлайн-ресурсы небольшого размера, которые содержат минимум информации, но при этом помогают привлечь внимание покупателей, клиентов или партнеров.

Каждый из них выполняет вполне определенные функции. Во многом данные ресурсы очень схожи. Однако между ними существуют кардинальные отличия. У сайтов разная структура и функционал. Они не похожи друг на друга визуально. Цели создания сайта-визитки и лендинга абсолютно разные.

Что представляет собой сайт-визитка

Это, по сути, перенесенная в электронный формат бумажная визитка, а также возможность презентовать компанию и дать всю необходимую для потребителя информацию.

Обычно делается одностраничный ресурс, где содержится главная информация о фирме и ее деятельности. На сайте размещают короткую историческую справку, описывают деятельность компании, товары или услуги, которые она предоставляет, размещают прайс и отзывы.

Дополнительно указывают адрес, как добраться до офиса, режим работы и контакты. Размещают карту проезда и в некоторых случаях форму обратной связи.

Сегодня многие клиенты, покупатели или будущие сотрудники внимательно изучают информацию о компании, ищут отзывы и контактные данные.

Такую возможность должна предоставить сайт-визитка, где есть все, что требуется для знакомства с организацией. Обычно это позволяет создать положительный имидж фирмы и вызвать доверие у потенциальных потребителей или партнеров.

Изучив такой маленький сайт, человек получает ответы на свои вопросы, узнает о том, чем занимается компания и кто ей руководит.

Что представляет собой лендинг

Это одностраничный сайт, очень похожий на сайт-визитку, но содержащий совершенно другую информацию.

Обычно лендинг необходим для того, чтобы сориентировать клиента по продукции и услугам, дать возможность подписаться на рассылку, зарегистрироваться для получения более полной информации или создания личного кабинета.

На сайте может быть размещен чат с оператором или менеджером по продажам. Эта функция позволяет решить ряд вопросов, что-то уточнить или получить совет по выбору продукции.

На подобных сайтах размещается информация о том, чем занимается компания, с кем сотрудничает, какие товары или услуги предлагает, какие акции проводит.

Также есть раздел ответов на распространенные вопросы и уникальное предложение, которое должно подвести человека к покупке товара или услуги.

Потенциальный клиент, изучив информацию, может сразу принять решение, связаться с менеджером и заказать выбранный продукт.

Все сведения помещаются на одну страницу, и чтобы прочитать ее от начала до конца, человек должен прокрутить страничку вниз и фактически погрузиться в воронку продаж. Качественно сделанный сайт способствует быстрому развитию компании и получению хорошей прибыли.