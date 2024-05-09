Картонные ярлыки и бирки на изделие от фабрики Мослейбл

Ярлыки представляют собой листки с наименованиями, клеймами, торговыми знаками, информацией по товару. Обычно это артикул с датой производства, ценой и сортом. Прикрепляемые и отрывные, или вкладываемые в упаковку.

Бирки – не приклеиваемые, но пришиваемые или привешиваемые к изделию. В них указывается бренд, страна производителя, размер, сведения по уходу. Картонные бирки еще называются хедерами.

Разнообразные бирки на изделия и шильдики из картона производит фабрика Мослейбл, которая уже более десяти лет (с 2013 года) производит данную продукцию, а также большой выбор этикеток из различных материалов. Кроме этого, компания оказывает полиграфические услуги – изготовление визиток, буклетов, листовок, бумажных пакетов и т.п. Подробнее об услугах компании можно узнать на официальном сайте moslabel.com.

Шоурум компании располагается в г. Москва по адресу Ул. Шоссе Энтузиастов, дом 50А строение 1 и работает на буднях с 8 до 18 часов.

Бирки из картона от Мослейбл

Хедеры – печатные картонные листы, часто складываемые надвое, с вырубным отверстием – для надевания на вешалках верху, или на кронштейны торговых стендов.

Компанией от Мослейбл они изготавливаются картонными из разных его видов – крафт, дизайнерского, мелованного.

Могут вырубаться в разной форме. Кроме классической прямоугольной, не стандартная геометрическая форма по заданиям и эскизам заказчиков.

Бирки трех видов:

Брендовые, с логотипом и наименованием. Крепление – на вороте или поясе.

Размерные, пришиваются или крепятся рядом с брендовыми.

Информационные по составу и уходу. Вшиваются в боковых швах. В них рекомендации по стирке и глажке, общему уходу, химчистке и сушке, отбеливанию при необходимости. Состав материала одежды. Страна и производитель.

Все виды могут объединяться на нескольких листках вместе.

Ярлыки от Мослейбл

Картон в ярлыках – с плотностью 300-700 граммов, дополнительно обрабатываются тиснением конгрев, фольгированием, глянцевой или матовой, а также софт-тач ламинацией, шелкографией, УФ-лаком.

Ярлык может быть на одном листке, или на нескольких – обычно до трех.

Тогда разделяются: логотип, размеры, правила пользования и ухода. Часто изготавливаются навесными бирками-буклетами: мини-книжками или складными гармошками. Один лист может вшиваться в боковом шве.

Печать картонных этикеток

Компанией Мослейбл применяются лучшие современные способы печати бирок и шильдиков, ярлыков:

Пантон – по международной классификации оттенков, с выбором в каталоге. Гарантия нужного цвета.

СМУК – смешиваются краски с разными пропорциями пурпурного и желтого, черного и голубого. Экономный расход в небольшом тираже. В данном способе напечатанные цвета разнятся по отдельным тиражам, а также на одном изделии по разным страницам. Цвета будут с разными оттенками.

Этикетки оформляются с четкими шрифтами, различимыми и общепринятыми знаками. Контрастная печать, с качественной нестираемой и не выцветаемой краской, с полной и достоверной информацией по изделию и уходу за ним.