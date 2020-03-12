Он является наиболее лёгким и простым инструментом для продвижения компании. Главной задачей является распространение информационных данных о компании либо же про определённую особу, к которой необходимо привлечь внимание.
Как правило, подобный сайт включает в себя от 1 до 3 страниц, среди которых главная, краткая информация про объект и форма для обратной связи. Качественно создать сайт в Воронеже могут специалисты интернет-агентства Art Studio.
Главными особенностями. Которыми обладает такой сайт, являются:
- Стабильная работа ресурса.
- Скорость загрузки – высокая.
- Адаптивность под разнообразные устройства.
- UX дизайн продуманный и максимально удобный.
- Лаконичная презентация и краткое содержание.
Иными словами, сайт визитка является визитной электронной карточкой определённого объекта, в которой описан род занятий. Подавать её следует в виде слайдера с присутствием текстового наполнения. Логотип компании является основным источником главной страницы.
Именно в нём должна отображаться сфера деятельности. Вторая страница должна содержать описание тех услуг, которыми объект занимается. Подавать информацию следует в виде фотографии и текста.
А вот на последней странице необходимо разместить все имеющиеся контактные данные, схему маршрута до объекта и прочую полезную информацию, которая для потребителя может стать максимально полезной.
Создание сайта визитки
Вариант наиболее подходящего дизайна для страницы можно выбрать при помощи конструктора. В нём присутствует примерно 190 шаблонов. При этом все их можно редактировать дополнительно.
Сделать сайт максимально уникальным и ярким можно благодаря наличию блоков и разнообразию цветовой гаммы. Если создавать сайт визитку при помощи конструктора, то достоинства становятся очевидными. Среди них выделяют:
- Не нужно платить за создание.
- Привлечение специалистов не обязательно.
- Временного ресурса затрачивается минимум.
- Дизайн разнообразный.
- Удобство и простота.
Для создания сайта при помощи конструктора стоит проделать следующий ряд манипуляций:
- Выбрать определённую услугу в хостинге и заказать её.
- Из вариантов, которые присутствуют в конструкторе, выбрать наиболее подходящий для определённого объекта шаблон.
- Начать создавать из блоков собственную страницу.
После этого можно считать создание сайта визитка полностью готовым. Как видно, в процессе такого занятия нет ничего сложного и особенного. Это позволит справиться с манипуляциями даже непрофессионалу.