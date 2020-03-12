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Сайт визитка — для чего нужен и как его создают

12 марта 2020

Он является наиболее лёгким и простым инструментом для продвижения компании. Главной задачей является распространение информационных данных о компании либо же про определённую особу, к которой необходимо привлечь внимание.

Как правило, подобный сайт включает в себя от 1 до 3 страниц, среди которых главная, краткая информация про объект и форма для обратной связи. Качественно создать сайт в Воронеже могут специалисты интернет-агентства Art Studio.

Главными особенностями. Которыми обладает такой сайт, являются:

  • Стабильная работа ресурса.
  • Скорость загрузки – высокая.
  • Адаптивность под разнообразные устройства.
  • UX дизайн продуманный и максимально удобный.
  • Лаконичная презентация и краткое содержание.

Иными словами, сайт визитка является визитной электронной карточкой определённого объекта, в которой описан род занятий. Подавать её следует в виде слайдера с присутствием текстового наполнения. Логотип компании является основным источником главной страницы.

Именно в нём должна отображаться сфера деятельности. Вторая страница должна содержать описание тех услуг, которыми объект занимается. Подавать информацию следует в виде фотографии и текста.

А вот на последней странице необходимо разместить все имеющиеся контактные данные, схему маршрута до объекта и прочую полезную информацию, которая для потребителя может стать максимально полезной.

Создание сайта визитки

Вариант наиболее подходящего дизайна для страницы можно выбрать при помощи конструктора. В нём присутствует примерно 190 шаблонов. При этом все их можно редактировать дополнительно.

Сделать сайт максимально уникальным и ярким можно благодаря наличию блоков и разнообразию цветовой гаммы. Если создавать сайт визитку при помощи конструктора, то достоинства становятся очевидными. Среди них выделяют:

  • Не нужно платить за создание.
  • Привлечение специалистов не обязательно.
  • Временного ресурса затрачивается минимум.
  • Дизайн разнообразный.
  • Удобство и простота.

Для создания сайта при помощи конструктора стоит проделать следующий ряд манипуляций:

  • Выбрать определённую услугу в хостинге и заказать её.
  • Из вариантов, которые присутствуют в конструкторе, выбрать наиболее подходящий для определённого объекта шаблон.
  • Начать создавать из блоков собственную страницу.

После этого можно считать создание сайта визитка полностью готовым. Как видно, в процессе такого занятия нет ничего сложного и особенного. Это позволит справиться с манипуляциями даже непрофессионалу.



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  • Анатолий: Много кто говорит сейчас про филлеры. Но лично я уже давно заказываю филлеры здесь:...
  • Александра: Есть еще отличная компания https://kristinaweb.ru/ , заказывала у них seo продвижение сайта своей школы...
  • Александр: Статья полезная, но цифр мало. А ведь многое зависит и от параметров светодиодной лампы. Для меня был...
  • Марго: Такое ощущение, что статью писал человек, который вообще о маркетинге толком и не знает… Но зато знает,...
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