Он является наиболее лёгким и простым инструментом для продвижения компании. Главной задачей является распространение информационных данных о компании либо же про определённую особу, к которой необходимо привлечь внимание.

Как правило, подобный сайт включает в себя от 1 до 3 страниц, среди которых главная, краткая информация про объект и форма для обратной связи. Качественно создать сайт в Воронеже могут специалисты интернет-агентства Art Studio.

Главными особенностями. Которыми обладает такой сайт, являются:

Стабильная работа ресурса.

Скорость загрузки – высокая.

Адаптивность под разнообразные устройства.

UX дизайн продуманный и максимально удобный.

Лаконичная презентация и краткое содержание.

Иными словами, сайт визитка является визитной электронной карточкой определённого объекта, в которой описан род занятий. Подавать её следует в виде слайдера с присутствием текстового наполнения. Логотип компании является основным источником главной страницы.

Именно в нём должна отображаться сфера деятельности. Вторая страница должна содержать описание тех услуг, которыми объект занимается. Подавать информацию следует в виде фотографии и текста.

А вот на последней странице необходимо разместить все имеющиеся контактные данные, схему маршрута до объекта и прочую полезную информацию, которая для потребителя может стать максимально полезной.

Создание сайта визитки

Вариант наиболее подходящего дизайна для страницы можно выбрать при помощи конструктора. В нём присутствует примерно 190 шаблонов. При этом все их можно редактировать дополнительно.

Сделать сайт максимально уникальным и ярким можно благодаря наличию блоков и разнообразию цветовой гаммы. Если создавать сайт визитку при помощи конструктора, то достоинства становятся очевидными. Среди них выделяют:

Не нужно платить за создание.

Привлечение специалистов не обязательно.

Временного ресурса затрачивается минимум.

Дизайн разнообразный.

Удобство и простота.

Для создания сайта при помощи конструктора стоит проделать следующий ряд манипуляций:

Выбрать определённую услугу в хостинге и заказать её.

Из вариантов, которые присутствуют в конструкторе, выбрать наиболее подходящий для определённого объекта шаблон.

Начать создавать из блоков собственную страницу.

После этого можно считать создание сайта визитка полностью готовым. Как видно, в процессе такого занятия нет ничего сложного и особенного. Это позволит справиться с манипуляциями даже непрофессионалу.