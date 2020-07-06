Что такое ландшафтное проектирование и как оно выполняется

Все люди любят комфорт. Именно по этой причине многие стараются облагородить свой участок и сделать его более привлекательным. Для этого выполняется ландшафтное проектирование, которое по своей структуре является настоящим искусством.

Ведь создать красивый вид на участке получится не у каждого. Для этого необходимо иметь определённые знания и навыки. В первую очередь стоит определить стиль оформления и лишь после этого можно приступать к созданию проекта.

Ландшафтное проектирование необходимо для того, чтобы конечный итог можно было заранее предугадать, определиться с необходимым количеством применяемого материала. Профессиональные услуги ландшафтного проектирования в СПб выполняет компания https://ld-spb.ru/.

Чтобы будущий проект был качественным, необходимо изучить заранее особенности участка.

Главной задачей ландшафтного проектирования считается создание грамотной планировки участка. При этом зелёные участки и все постройки должны сочетаться гармонично. При ландшафтном проектировании человек должен сбалансированно и рационально преобразовать всё имеющееся на территории пространство.

Стадии разработки

Выполняются манипуляции по разработке ландшафтного проектирования в несколько определённых этапов:

Проектные действия.

Выполнение эскизов.

Рабочий проект.

В первую очередь необходимо определиться с теми местами на участке, которые являются наиболее посещаемыми. После этого стоит задуматься над тем, как их правильно организовать.

К художественным незначительным деталям также стоит быть особенно внимательными. Далее стоит сделать наброски плана и эскизы проекта. Тут выражается стилевое предпочтение владельца.

Стоит выделить все зоны в саду: партерная и отдыха, спортивная и игровая, природная и хозяйственная. После этого определяются все элементы, которые будут размещаться на участке: камины и лестницы, площадки и дорожки, декоративные болота и водоёмы, озеленение вертикальное и группы декоративной растительности, разнообразные газоны.

Также стоит чётко установить, какие сооружения будут присутствовать на участке. Самыми распространёнными при оформлении ландшафтного дизайна являются фонари и светильники для сада, специальные предметы мебели и парковые скульптуры, декоративные сооружения из камней, мостики и навесы, трельяжи и беседки.

Графическая часть проекта состоит из генерального плана и дендроплана, в котором указаны все виды используемой растительности, разбивочные и посадочные чертежи.