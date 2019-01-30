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С чем носить черные женские кроссовки

30 января 2019

Правильно подобранная обувь — это уже половина образа. А если говорить о кроссовках, то сейчас они присутствуют в гардеробе почти каждой девушки.
С чем носить черные женские кроссовки
Самый распространенный и ходовой цвет для обуви — чёрный. При этом женские черные кроссовки можно выбрать без лишних усилий и с минимальным отрывом от дел.

Варианты образов с чёрными кроссовками

Прежде чем понимать, с чем носить такую обувь, нужно разобраться с направлением стиля. Дополнить образ чёрными кроссовками можно:

  • спортивный стиль. Это самый стандартный вариант компоновки. Такой цвет кроссовок гармонично будет смотреться как со спортивным костюмом или отдельно штанами и кофтой чёрного цвета, так и с любым другим возможным оттенком. Яркую форму для занятий спортом как раз и нужно разбавлять такой обувью, чтобы все это не выглядело слишком наляписто. Длинные брюки, лосины, бриджи, шорты для спорта — все эти элементы одежды будут отлично подходить под черные кроссовки;
  • повседневная носка. Тут речь будет идти о джинсах, брюках, шортах, кардиганах, гольфиках, свитерах, блузах. На весенний сезон подойдут обтягивающие или фасона Mom джинсы. В качестве верха можно подобрать гольфики разных цветов, например, кофейный, серый, а если поярче, тогда фиолетовый. Гармонировать будут и неплотные свитера, а к концу весны — блузы или рубашки. Цветовое решение — за вами. Летом сложно будет обойтись без шорт, под них тоже можно обуть чёрные кроссовки. Лучше всего с ними смотрятся шорты с завышенной талией и акцентом на талии в виде пояса. Наверх подойдёт футболка с любым принтом или свитшот;
  • под платья и юбки. В этом случае существуют нюансы. Кроссовки не должны быть массивными, больше должны напоминать кеды по объёму. Лучший вариант в образе — с джинсовой юбкой средней длины из светло-голубого или тёмного джинса. Платья — тоже неплохой вариант, если они свободного кроя или облегают до талии.
С чем носить черные женские кроссовки

Некоторые сочетания довольно экстравагантные. Под чёрные кроссовки можно надеть облегающее платье с вырезом на ноге длины миди.

Все чаще на выпускных можно заметить сочетание праздничных коротких платьев и чёрной спортивной обуви. Можно понять выбор девочек, так как это комфортно и выглядит вполне неплохо.

Как можно увидеть, варианты образов с чёрными кроссовками очень разнообразные. При этом скомпоновать их можно на любой вкус, что важно. Многие не любят носить юбки или, наоборот, шорты, но это абсолютно не проблема.



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