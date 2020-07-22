Обзор смартфона Xiaomi Mi 10 lite

Не так давно компания Xiaomi показала миру новый Mi Note 10 Lite. Данный гаджет является упрощенной вариацией Note 10, который в 2019 году наделал много шума на рынке электроники, благодаря своей выдающимся характеристикам, а в большей степени основной камерой в 108 мегапикселей. Однако китайцы быстро поняли, что создают таким продуктом высокую конкуренцию внутри своего бренда и перевыпустили этот смартфон, но только с приставкой «Lite».

Комплектация

В комплект поставки Xiaomi Mi Note 10 Lite кроме самого смартфона входит: техническая документация, скрепка, зарядное устройство на 30 Вт, кабель USB-C и силиконовый чехол.

Дизайн

Общие габариты и внешний вид Note 10 Lite полностью позаимствовал у своего предшественника, а изменения произошли только с модулем основной камеры. Теперь он выглядит как вытянутый по вертикали овал с четырьмя объективами.

Представлен смартфон в 3-х цветах: синем, черном и белом, причем в независимости от версии, задняя крышка всегда покрыта закаленным стеклом. Что касается экрана то, как и раньше он имеет закругленные края и защищен стеклом Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием.

На левой грани устройство находится слот под две sim-карты, а с права качелька громкости и клавиша включения. Стоит сразу отметить, тот факт, что 10 Lite лишился слота под Flash-карту, и теперь в распоряжения пользователя остается только 128 Гб встроенной памяти.

Сохранили китайцы и разъем под проводные наушники, несмотря на то, что от него постепенно отказываются все производители. Свое место «Jack» нашел на нижнем торце по соседству с гнездом зарядки и монодинамиком.

Технические характеристики:

ЦП: Qualcomm Snapdragon 730G

ОЗУ: 6 GB;

ПЗУ: 128 GB;

Экран: 6.47 дюйма;

Графика: Adreno 618;

Основная камера: тройная (64 MP, 8 MP, 5 МР, 2 MP);

Фронтальная камера: одинарная (16 MP);

Батарея: Li-Po 5260mAh;

Габаритные размеры: 161x 75,7 x 8,7 мм;

NFC: есть;

ИК-порт: есть.

Производительность

Под капотом Note 10 Lite скрывается многоядерный процессор с тактовой частотой в 2200 МГц и 6 Гб ОЗУ LPDDR4x. Данный тандем неплохо ведет себя в повседневных задачах, однако до флагманских показателей ему еще далеко.

Для требовательных игр этого железа явно недостаточно, так как с комфортом можно играть только на средних настройках графики.

Экран

Смартфон оснащается аналогичным с Note 10 экраном, это все те же 6,47 дюйма и AMOLED с Full HD+ разрешением. Дисплей занимает 91,4% полезной площади передней панели и имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру, который при необходимости можно программно скрыть.

По умолчанию, цвета экрана очень насыщенные, а яркости подсветки в 600 нит, достаточно, чтобы комфортно работать с устройством даже на открытом солнце. Не обошлось и без минусов, скругленные края дисплея бликуют на солнце, а также возможны ложные срабатывания.

Камеры

Что больше всего изменилось, так это камера, причем в не лучшую сторону. В отличие от фееричного объектива в 108 Мп, «Lite» версия получила всего 64 Мп и это серьезно сказалось на качестве фотографий.

Кроме основного модуля, также присутствует широкоугольный объектив на 8 Мп и два сенсора портретного режима и создания макроснимков. Смартфон хуже снимает при слабом освещении, а также имеются некоторые проблемы с автофокусом.

В целом же камера 10 Lite во многом схожа по своим характеристикам со смартфонами среднего ценового сегмента и не выделяется чем-то особенным.

Автономность

Благодаря внушительной батареи в 5260 мАч, смартфон показывает феноменальную автономность. При средней яркости экрана, смартфон способен беспрерывно воспроизводить видео до 23 часов. Кроме того, в комплект поставки гаджета входит зарядное устройство на 30 Вт, которая способна восполнить заряд батареи всего за 1 час.

В сравнении со своим предшественником Mi Note 10 Lite уже нельзя назвать лучшим выбором за свои деньги, так как значительно ухудшилась камера, а к явным плюсам можно отнести только отличную автономность.