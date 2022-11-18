С чего начать SEO продвижение сайта

Более выгодные позиции на страницах поисковых систем позволяют сайту получать дополнительное внимание публики и привлекать пользователей, которые приносят владельцам сайта коммерческую и другую выгоду.

Именно поэтому актуально использовать различные инструменты, которые позволяют занимать эти высокие позиции. В частности, речь идёт про SEO продвижение и его инструменты.

Функциональность сайта

Довольно часто в инструкциях по seo-продвижению возможно наблюдать, как авторы статьи сразу начинают писать про семантическое ядро сайта и на работу с инструментами наподобие wordstat.

Тем не менее, такие рекомендации совершенно не учитывают (и весьма опрометчиво) что ранжирование также обуславливается и функциональностью сайта.

Соответственно, прежде всего, нужно позаботиться об элементарных рабочих компонентах:

Скорость загрузки страниц;

Структура сайта;

Понятность и доступность;

Грамотная категоризация;

Удобная система гиперссылок.

Если говорить другими словами, то нужно рассмотреть сайт с точки зрения пользователя и его удобства.

Какими бы качественными не были данные, которые предлагаются на вашем ресурсе и какими бы выгодными не были предложения, которые пользователи могут получить, все эти факторы могут полностью перекрываться отсутствием проработанной структуры сайта и длительной загрузкой страниц.

Именно поэтому в самом начале seo-продвижения нужно потратить значительную часть ресурсов, для того чтобы сделать удобный и функциональный сайт.

Работа с контентом

Как известно, современные поисковые системы активно улучшают работу собственных алгоритмов и теперь бывшие эффективными и популярными ещё относительно недавно методики по наполнение контентом имеют гораздо меньшую актуальность:

Перегруз ключевыми словами;

Упор на количество контента;

Множество внешних ссылок.

Конечно, в какой-то степени, классические методы по-прежнему работают.

Однако, нужно понять, что алгоритмы поисковых систем теперь становятся гораздо умнее. Именно поэтому они более не ранжируют выше сайты, где на основе проработанного семантического ядра бездумно добавляются в каждую статью соответствующие ключевые слова.

Современные поисковики умеют определять настоящую полезность сайта и именно этот фактор является во многом решающим.

Соответственно, вам потребуется качественный контент, который имеет для посетителей полезность. Конечно, отказываться от проработки семантического ядра не следует, но ключевые слова нужно добавлять естественным образом, чтобы соблюдать гармоничность.

Дополнительные элементы SEO

Пожалуй, именно эти два фактора, то есть функциональность и работа с контентом являются определяющими на начальном этапе seo-продвижения.

Тем не менее, нужно учитывать, что профессиональный вариант seo-продвижения также предполагает и множество других, гораздо более тонких пунктов, которые также возможно эффективно использовать.