Страницы в Инстаграм сегодня заводят не только обычные люди или блогеры, но и многие компании, шоу-румы, интернет-магазины, несмотря на то, что не у всех основной рабочей площадкой является данная социальная сеть.

Это отличный инструмент для продвижения продукта, увеличения целевой аудитории, привлечения трафика. Поэтому не стоит игнорировать Инстаграм и его возможности. Грамотное профессиональное продвижение в инстаграм не только окупит затраты, но и принесет очень хорошую прибыль.

С чего начать продвижение в Инстаграм

Логично, что сначала нужно создать страницу, выбрать запоминающееся, но не очень длинное имя, желательно без цифр и символов. Фото профиля также подбирается правильно, чтобы выделялось, обращало на себя внимание.

Если это компания или бренд, на нем может быть изображен логотип. Прежде чем начать активное продвижение, следует добавить немного контента на страницу.

Иначе пользователи, ничего толком не обнаружив на ней, вряд ли станут подписываться. Контент должен заинтересовать их, чтобы они пролистали страницу вниз, изучили несколько постов, посмотрели Сториз и решили в конечном итоге подписаться.

Основные инструменты продвижения

Для активного продвижения в Инстаграм подойдет следующее:

Ежедневные посты. Если выгладывать 1 пост в неделю или еще реже, страница вряд ли кому-то будет интересна.

Сториз. Самый эффективный способ напомнить о себе – публикация историй. Они должны быть каждый день и в большом количестве.

Накрутка подписчиков, лайков, просмотров.

Делается это при помощи специальных сервисов. Накрутка нужна на первых порах, когда подписчиков мало, надо поднять общую статистику и цифры.

Реклама. Кстати, использовать рекламу в Инстаграм могут не только владельцы страниц, но и различные компании с возможностью перехода прямо на сайт.

Ее публикуют в Сториз. Также она может быть в Ленте, либо у популярных блогеров.

Участие в гивах. Очень популярный метод, позволяющий набрать большое количество живой аудитории. Больший процент из них отпишется, но приличное количество останется. Главное заинтересовать их интересным контентом.

Услуги профессионалов

Если речь идет о серьезном, масштабном продвижении, лучше даже не пытаться справиться с этой задачей своими силами.

Если бы это было так легко, никто бы не предлагал такие услуги, не создавал студии и компании по продвижению. Работа должна быть сделана качественно, со знанием дела. Поэтому лучше доверить ее опытным специалистам.