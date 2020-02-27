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Стабилизаторы напряжения симисторные — основные преимущества

27 февраля 2020

С существенными перепадами напряжения в течение суток нередко приходится сталкиваться как обитателям коттеджных поселков за городом, так и жителям малых или средних населенных пунктов.

Мигающие лампочки или частое перегорание предохранителей бытовой техники — важный симптом низкокачественного энергоснабжения, заставляющий задуматься о том, чтобы купить в интернет магазине стабилизатор напряжения, не дожидаясь, пока дорогостоящая домашняя электроника выйдет из строя вследствие перенапряжения.

Стоимость таких устройств вполне доступная, а преимущества неоспоримы, поэтому чаще всего вопрос целесообразности приобретения стабилизатора даже не поднимается, а речь идет о том, какой именно аппарат выбрать.

Стабилизаторы напряжения в магазине Электрика-шоп

В продаже их представлено великое множество, а классификация осуществляется по конструктивному решению:

  • Сервоприводные.
  • Феррорезонансные.
  • Релейные.
  • Инверторные.
  • Симисторные.

Разумеется, у каждого типа имеются как достоинства, так и недостатки. Низкая стоимость релейных либо сервоприводных моделей не всегда может компенсировать низкую точность регулировки и слишком медленную реакцию.

К тому же их владельцам приходится мириться с заметным шумом при работе, а вследствие возможного искрения такие стабилизаторы нельзя устанавливать в помещениях с газовыми отопительными котлами.

Чтобы технику защитить — какие лучше купить стабилизаторы напряжения

По мнению большинства специалистов, оптимальный стабилизатор напряжения для квартиры это электронная (симисторная) модель, обладающая целым рядом преимуществ:

  • Высокое быстродействие (время срабатывания переключателя не более 20 мс).
  • Расширенный диапазон регулировки вольтажа.
  • Минимальная погрешность регулировки (в пределах 5%).
  • Постоянный контроль за величиной напряжения.

Поскольку все переключения производятся при помощи полупроводниковых симисторных ключей, у электронных стабилизаторов нет подвижных частей, подверженных износу, благодаря чему они служат очень долго и в обслуживании не нуждаются.

Из недостатков можно отметить разве что несколько большую стоимость в сравнении с релейными, а также изменение синусоиды выходного напряжения, которое на работу бытовой техники никак не влияет. Выбирайте на страницах Электрика Шоп практичные и надежные стабилизаторы напряжения для дома https://electrica-shop.com.ua/c193-stabilizatori_napryazheniya — от самых доступных релейных моделей до симисторных или инверторных, отличающихся наиболее высокой точностью и быстродействием.



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