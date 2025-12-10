Как делается чистка систем вентиляции

Любой вид вентиляционных систем со временем засоряется. В вентиляционных каналах может накопиться пыль, грязь, жиры. А это всегда благоприятная среда для активного развития микробов, инфекций. Своевременная очистка вентиляции – необходимая мера для поддержания оптимального микроклимата в помещении, для борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Что будет, если не чистить вентиляционную систему

Снизится эффективность притока, оттока воздуха.

Ухудшится микроклимат в помещении из-за плохой циркуляции воздуха.

Повысится риск возникновения пожаров.

Быстро износится вся системы вентиляции.

Увеличится количество заболеваний сотрудников из-за распространения бактерий, аллергенов, плесени и грибков.

Только профессиональная чистка даст максимальный эффект, устранит все проблемы и риски.

Специалисты работают с соблюдением пожарных, санитарных, строительных норм и правил. В итоге срок службы системы увеличится. Здоровье сотрудников улучшится, значит, их работоспособность повысится.

Какие узлы вентиляции быстро загрязхняются

· Фильтры. Загрязненный фильтр снижает эффективность работы системы, пропускает меньше воздуха. В его волокнах оседают вредные, токсичные вещества. В производственных цехах могут оседать частицы реагентов, вредные химические вещества. Загрязняются пластины рекуператора. Увеличивается нагрузка на моторы, это может привести к выходу из строя всей системы. Своевременная замена фильтров устраняет все проблемы.

Какие этапы очистки следует соблюдать

Визуальный осмотр. Проводится с применением специальных специалист выбирает сухой, влажный или комбинированный способы очистки.

Забор пробы загрязнений. Необходим для определения, нужна дезинфекция или можно обойтись без нее.

Сухой способ — механическая чистка. Мусор соскребается со стенок воздуховодов. Прим, вакуумные установки и другие инструменты.

Влажный способ – химическая чистка. Распыляется специальный состав в виде пены. Есть составы с дезинфицирующими веществами. Без этого способа не обойтись, если в системе накапливается жир. Для промывки труб применяют щелочные вещества, достаточно агрессивные.

Дезинфекция. Уничтожение патогенов химическими веществами.

Как часто надо проводить чистку системы

Для жилых помещений, офисов, торговых точек – не менее 1-2 раз в год.

Гораздо чаще требуется чистка для организаций общепита, для фабрик и заводов, особенно, для цехов химической промышленности. Все зависит от вида производства и используемого сырья, но не реже одного раза в квартал.