Как делается чистка систем вентиляции
образ жизни – креатив

Как делается чистка систем вентиляции

10 декабря 2025

Любой вид вентиляционных систем со временем засоряется. В вентиляционных каналах может накопиться пыль, грязь, жиры. А это всегда благоприятная среда для активного развития микробов, инфекций. Своевременная очистка вентиляции – необходимая мера для поддержания оптимального микроклимата в помещении, для борьбы с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

ud1sn1pj

Что будет, если не чистить вентиляционную систему

  • Снизится эффективность притока, оттока воздуха.
  • Ухудшится микроклимат в помещении из-за плохой циркуляции воздуха.
  • Повысится риск возникновения пожаров.
  • Быстро износится вся системы вентиляции.
  • Увеличится количество заболеваний сотрудников из-за распространения бактерий, аллергенов, плесени и грибков.

Только профессиональная чистка даст максимальный эффект, устранит все проблемы и риски.

Специалисты работают с соблюдением пожарных, санитарных, строительных норм и правил. В итоге срок службы системы увеличится. Здоровье сотрудников улучшится, значит, их работоспособность повысится.

skmlsgol

Какие узлы вентиляции быстро загрязхняются

  • · Фильтры. Загрязненный фильтр снижает эффективность работы системы, пропускает меньше воздуха. В его волокнах оседают вредные, токсичные вещества. В производственных цехах могут оседать частицы реагентов, вредные химические вещества. Загрязняются пластины рекуператора. Увеличивается нагрузка на моторы, это может привести к выходу из строя всей системы. Своевременная замена фильтров устраняет все проблемы.
  • · Вентиляционные каналы. Встречаются разные системы, отличаются по видам, конструкциям, сложности, годами эксплуатации. Чаще всего загрязняются отводы, гибкие вставки, участки около фильтров. В старых зданиях может произойти обвал кладки. Воздуховоды из-за накопившегося мусора уменьшаются в диаметре. Новая грязь оседает быстрее именно в тех местах, где уже есть мусор. Он может стать причиной возгораний. Специалисты подберут оптимальное оборудование в зависимости от конкретной ситуации.
  • · Решетки. Чаще всего на них появляется паутина, а на нее оседает пыль и мусор.

Какие этапы очистки следует соблюдать

  • Визуальный осмотр. Проводится с применением специальных специалист выбирает сухой, влажный или комбинированный способы очистки.
  • Забор пробы загрязнений. Необходим для определения, нужна дезинфекция или можно обойтись без нее.
  • Сухой способ — механическая чистка. Мусор соскребается со стенок воздуховодов. Прим, вакуумные установки и другие инструменты.
  • Влажный способ – химическая чистка. Распыляется специальный состав в виде пены. Есть составы с дезинфицирующими веществами. Без этого способа не обойтись, если в системе накапливается жир. Для промывки труб применяют щелочные вещества, достаточно агрессивные.
  • Дезинфекция. Уничтожение патогенов химическими веществами.

Как часто надо проводить чистку системы

Для жилых помещений, офисов, торговых точек – не менее 1-2 раз в год.

Гораздо чаще требуется чистка для организаций общепита, для фабрик и заводов, особенно, для цехов химической промышленности. Все зависит от вида производства и используемого сырья, но не реже одного раза в квартал.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Алексей: Выбор правильной лампы для маникюра напрямую влияет на качество и долговечность покрытия. Мощность и тип...
  • Алексей: Корпоративные хранилища данных действительно становятся ключевым инструментом для компаний, стремящихся...
  • Алексей: Современные компании всё чаще выбирают гибридные решения для хранения и обработки персональных данных,...
  • Алексей: Правильный выбор оборудования для маркировки напрямую влияет на скорость и стабильность производственных...
  • Алексей: Очень полезный и структурированный обзор — особенно ценно, что учтены и конструктивные особенности...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика