Невозможно представить работу индивидуального предпринимателя (ИП) без денежных операций. Для этого необходимо иметь расчетно-кассовое обслуживание (РКО).

РКО состоит из набора банковских услуг по движению финансов предприятия. ИП выбирает для себя оптимальный вариант обслуживания. Подробнее узнать про тарифы банков для рассчетно-кассового обслуживания можно на сайте “РКО ПРО”.

УСЛУГИ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Ведение расчетного счета относится к базовым услугам. Всё движение финансового потока отражается на этом счете: перечисления, переводы, выписки по счёту, безналичные и наличные финансовые операции, оплата налогов и другое. Если ИП использует наемный труд с выплатой заработной платы и имеет оборот больше 100 000 рублей, ему обязательно надо открывать расчетный счет.

2. Интернет-банк — базовая услуга, которая есть в каждом банке. Возможность работать со своим счетом удаленно востребована и ценится предпринимателями. Многие ИП активно пользуются интернет-банком, работая за пределами своей страны на фрилансе.

3. Валютные операции. Эта дополнительная услуга для компаний или ИП, которые работают с иностранной валютой. Индивидуальный предприниматель не ограничивается рамками одного региона. Его география деятельности зачастую охватывает несколько стран, поэтому эту услугу он обязательно включает в свой пакет.

4. Эквайринг также является дополнительной услугой РКО. Часто ИП принимает от физического лица оплату через банковскую карту, то есть безналично. Например, оплату за обучающие курсы или какой-то товар. Это услуга и есть эквайринг. Она платная и банк берет за неё установленную комиссию.

5. Самоинкассация — операция по внесению денег на расчетный счет через банкоматы или терминалы самообслуживания. Эта дополнительная услуга помогает предпринимателям экономить деньги и нервы на инкассацию и организацию хранения наличных.

Полный перечень услуг надо смотреть конкретно у каждого банка.

КАК ВЫБРАТЬ БАНК

При выборе банка надо оценить его надежность:

в открытых СМИ и интернете изучить общую информацию и отзывы клиентов;

убедиться, что банк не задерживает перечисление денег;

офисы банка должны находиться в различных регионах для удобства работы предпринимателя;

для удобства работы предпринимателя; основные и дополнительные услуги выполняются по закону;

сравнить тарифы нескольких банков и выбрать наиболее подходящий вариант;

нескольких банков и выбрать наиболее подходящий вариант; оценить качество и обратную связь РКО банка при возникновении спорных вопросов.

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