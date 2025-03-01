Технологии печати на ткани

Печать на ткани – один из способов придать изделию особый шарм. Однако, перед проведением данной процедуры необходимо знать обо всех тонкостях работы. Заказать печать на ткани можно на сайте компании https://maxicvet.ru/our-services/print-on-canvas.php.
Что нужно знать про ткани
- Стоит обратить внимание на то, что синтетический материал отличается высокой прочностью.
- Она применяется для пошива спортивных комплектов, танцевальных или бальных нарядов.
- Расход для тяжелой ткани значительно больше, чем для мягкой. На этот как раз и влияет плотность. Но из этого вытекает одно из преимуществ. Конечный результат порадует насыщенностью и яркостью.
- Легким материалам нужно намного меньше чернил. Но в большинстве случаев рисунок получается смазанным, а также остаются плохо прокрашенные места.
- Стоит наносить принт на вещах, изготовленных из хлопка и льна. Чаще всего из них делают именно футболки, платья и сарафаны.
- Натуральные ткани требуют намного больше работы. Для начала изделия нужно тщательно обработать раствором. Из-за химических веществ в составе средства краска будет лучше проникать в ткань.
- Если на любое синтетическое изделие краска проникает хорошо, то в случае с натуральными материалами нужно провести больше работы. Однако, это применяется только для мягких видов ткани.
Как печать наносится на ткань
- При помощи принтера для текстиля. Важно обратить внимание на то, что эта технология считается одной из новых. Принтер может перенести желаемый рисунок на любой вид ткани. Именно в этом и заключается его преимущество.
- Для светлых натуральных тканей применяется цифровая печать. Она переносит принт при помощи промежуточного полиэфирного носителя. Использовать такой вид печати лучше в том случае, если необходимо «окрасить» маленький объем вещей.
- Чтобы нанести рисунок на рельефный материал, стоит выбирать шелкографию. Она отличается тем, что делает стойкий и долговечный рисунок. Да и стоимость не такая большая, какой может быть в предыдущих пунктах.
- При помощи термотрансфера принт наносится легко и быстро. Вещи, окрашенные при помощи данного способа, отличаются длительным сроком эксплуатации, а также устойчивости к постоянным стиркам. Важно отметить, что при нанесении цветов сохраняется вся палитра.
- Для сублимации по ткани понадобится дополнительное оборудование. Такой метод подойдет для нанесения пастельных цветов.
- Вся проделанная работа однозначно стоит потраченного времени, так как принт сохранится надолго.