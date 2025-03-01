Технологии печати на ткани

Печать на ткани – один из способов придать изделию особый шарм. Однако, перед проведением данной процедуры необходимо знать обо всех тонкостях работы. Заказать печать на ткани можно на сайте компании https://maxicvet.ru/our-services/print-on-canvas.php.

Что нужно знать про ткани

Стоит обратить внимание на то, что синтетический материал отличается высокой прочностью.

Она применяется для пошива спортивных комплектов, танцевальных или бальных нарядов.

Расход для тяжелой ткани значительно больше, чем для мягкой. На этот как раз и влияет плотность. Но из этого вытекает одно из преимуществ. Конечный результат порадует насыщенностью и яркостью.

Легким материалам нужно намного меньше чернил. Но в большинстве случаев рисунок получается смазанным, а также остаются плохо прокрашенные места.

Стоит наносить принт на вещах, изготовленных из хлопка и льна. Чаще всего из них делают именно футболки, платья и сарафаны.

Натуральные ткани требуют намного больше работы. Для начала изделия нужно тщательно обработать раствором. Из-за химических веществ в составе средства краска будет лучше проникать в ткань.

Если на любое синтетическое изделие краска проникает хорошо, то в случае с натуральными материалами нужно провести больше работы. Однако, это применяется только для мягких видов ткани.

Как печать наносится на ткань