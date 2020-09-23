Как делается восстановление данных с NAS серверов и типичные причины поломки

Всё чаще не только организации, но и частные лица предпочитают использовать не стандартные локальные жёсткие диски, а внешние хранилища данных. Это удобно, даёт больше возможностей, позволяет не меняя ничего у себя, усовершенствовать хранилище. Но и у NAS серверов в процессе работы могут возникать те или иные неполадки.

Основные причины поломки

Их может быть несколько. Чаще всего, это проблемы в подаче элекропитания. Когда какой-то из блоков может перегореть. Также проблема может быть механического характера, когда оборудование выходит из строя из-за удара, повышения давления в помещении, например, если сработала пожарная сигнализация в серверной и был осуществлён выброс газа. Нередко, это неправильная эксплуатация, программные проблемы, несанкционированный доступ третьих лиц при взломе системы и многое другое. Восстановление данных nas серверов выполнят опытные специалисты компании ican-rc.ru.

Как осуществляется восстановление данных с NAS серверов

В подавляющем большинстве случаев это можно сделать при помощи специализированного программного обеспечения. Но тут все зависит от того, что случилось с диском и данными. Если данные были просто удалены , их можно восстановить в большинстве случаев при помощи специализированной программы.

Проблема ещё в том, что процессоры, которые используются в таких серверах, часто не совместимы с теми, что установлены на стандартных компьютерах. Поэтому даже если есть специальное программное обеспечение, в диски нужно вытащить и установить временно там, где есть совместимый процессор и программа для восстановления данных.

Если же речь идет о поломке такого сервера, восстановление данных будет достаточно сложным процессом. Справиться с данной задачей крайне сложно.

Поэтому настоятельно рекомендуется доверить все профессионалам, предварительно проверив их репутацию, убедившись в том, что они дают гарантии. Хотя, даже самые опытные специалисты не могут дать 100% гарантии.

Насколько высоки шансы на восстановление данных

Всё зависит от ситуации, потому что они могут быть разными. В некоторых случаях это просто программный сбой или случайное удаление данных. В этих ситуациях возможность восстановления данных достигает 95%.

А вот если это серьёзный выход из строя, какие-то сложные поломки, то стопроцентной гарантии никто не может дать. И в целом процент того, можно ли будет восстановить данные или хотя бы часть, озвучат после того, как специалист осуществит диагностику состояния.