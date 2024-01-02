Рейтинг сайтов ТОП-5 кафе в Москве

Кафе – универсальные заведения, где можно поесть и немного отдохнуть. С баром или кондитерской, грилем и интернет. Еще – стационарные, уличные и придорожные. Для посетителей кафе в Москве главное – вкусно и сытно перекусить, хороший сервис, поговорить в уютной обстановке или послушать музыку и новости. В этом выбор огромный. Чтобы ознакомиться с рейтингом кафе столицы, можно перейти по ссылке catalog.tools.
Хинкальная
На Мытной улице,1 — Калужская площадь рядом.
Удобное место в Яндекс-локациях, где можно бронировать стол через интернет. Фирменные блюда грузинской и азербайджанской, европейской кухни, и еще выпечка.
Кафе и ресторан с живой музыкой, банкетным залом и барной стойкой, есть доставка и вынос собой. С бесплатной парковкой и круглосуточной работой.
Внутри 4 экрана. Можно отвлечься в настольных играх, потанцевать на танцполе.
Вареничная № 1
Кафе и ресторан с воспоминаниями о Советском Союзе.
Прекрасное оформление стен и потолка лепкой гармонирует с шикарными огромными люстрами. Атмосфера дополняется антуражем –кинопроектором, печатными машинками, большими настенными часами. Центральную стену украшает большой плакат с шрифтом «Правды» – «Землю крестьянам, заводы рабочим».
Это на Театральной площади, 5. В кафе совмещена пельменная с рестораном русской кухни. Wi-Fi и летняя веранда.
Кусочки
Очень привлекательное кафе-ресторан на Шаболовке, 63 с редкой оценкой по Яндексу 5,0.
Гостей захватывают тематические зоны с уникальными интерьерами под мотивы театра и Кремля, больницы и тюрьмы, бани и квартиры. Одежда и антураж официантов соответствующий.
Заведение с бесплатной парковкой, настольными играми, спортивными трансляциями, банкетным залом, летней верандой. И самая разнообразная кухня с вкусными блюдами.
Кафе, коктейль-бар Oriental
Здесь можно перекусить, насладиться напитками и роскошными видами на сталинские высотки и «Москву-Сити».
Место бара – 14-й этаж в отеле Hyatt Regency на Ленинградском проспекте, 33. Спокойная уютная обстановка с натуральным древесным интерьером, мягкими диванами и креслами, приглушенным освещением.
Блюда восточной и азиатской, морской кухни. Невысокие цены на закуски и средние на основные блюда. Фирменные коктейли и глинтвейны.
Igloobar
Уникальное кафе на крыше дома на Нижней Красносельской улице, 35с59. Отдельные купольные беседки из стекла с ажурными обрамлениями (до 16 гостей в каждой) с камином.
Летом прохладно, зимой тепло. Беседки украшаются под праздники. Заказ еды на крышу, музыкальное сопровождение.