Реечные стеновые декоративные панели — виды и применение в интерьере
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Реечные стеновые декоративные панели — виды и применение в интерьере

22 января 2021

В современном мире популярным вариантом для отделки стен являются реечные панели. Они имеют приличный внешний вид, вполне удобны по монтажу, а также стоят не дорого. Но все они могут быть разделены на несколько разновидностей. Стеновые панели и декоративные рейки в Украине по выгодным ценам доступны на сайте компании https://trivero.com.ua/g92856703-stenovye-paneli-dekorativnye.

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Каждый тип имеет свои определённые особенности:

  • Планки открытого типа между двумя соседними фрагментами при установке оставляют заметный промежуток. Маскируют его специально предназначенной щелевой вставкой.
  • Закрытый тип планок не создаёт сквозного промежутка. Могут иметь прямые либо же скруглённые края.
  • Кубические элементы отличаются большими габаритами.
  • Планка V-образного типа имеет очень своеобразный дизайн. Очень напоминают форму сердца.
  • Поверхности пластинчатого типа представляют из себя пластины широкого вида, которые устанавливаются в вертикальном положении. Благодаря этому оформление получается весьма оригинальным.
  • Перфорированные изделия на своей поверхности имеют большое количество отверстий. Такое свойство применяется для создания лучшей вентиляции в пространстве.
  • Планки из пластика практически не имеют отличительных особенностей от алюминиевых или же от стальных типов. Обработка такого типа планок довольно простая. Помимо этого, они отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Широкое распространение материал получил благодаря дешевизне.

Также декоративные панели могут быть классифицированы на такие виды, как деревянные декоративные рейки и шпонированые изделия, перегородки реечные.

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Сфера использования

Стеновыми реечными панелями можно оригинально оформить офисное и жилое помещение, а также торговые и административные здания. Как правило, применяют их в заведениях общественного питания и в ночных клубах, в торгово-развлекательных центрах и прочих подобных заведениях.

У деревянных реечных панелей отличные характеристики. У них привлекательный внешний вид и продолжительный период эксплуатации. Подобный декор весьма простой в процессе монтажа и отличается хорошими показателями звукоизоляции. Именно это помогает занимать лидирующую позицию среди всех декоративных материалов.

Шпонированые стеновые панели в процессе эксплуатации не причиняют вреда для здоровья. Именно по этой причине применять их можно в тех сооружениях, где требования к гигиене и санитарным нормам максимально высокие.

Универсальность является отличительной особенностью этого материала. При монтаже стоит немного убирать их от поверхности основной стены. Это даёт возможность спрятать за ними проводку и кабеля, скрыть дефекты и неровности на поверхности.

У подобных панелей присутствует множество положительных свойств, среди которых основными считают большое разнообразие видов и возможность проводить монтаж в различном направлении, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, простота монтажа и уникальный внешний вид, а также возможность монтажа на поверхность без предварительной обработки.



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