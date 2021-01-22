В современном мире популярным вариантом для отделки стен являются реечные панели. Они имеют приличный внешний вид, вполне удобны по монтажу, а также стоят не дорого. Но все они могут быть разделены на несколько разновидностей. Стеновые панели и декоративные рейки в Украине по выгодным ценам доступны на сайте компании https://trivero.com.ua/g92856703-stenovye-paneli-dekorativnye.
Каждый тип имеет свои определённые особенности:
- Планки открытого типа между двумя соседними фрагментами при установке оставляют заметный промежуток. Маскируют его специально предназначенной щелевой вставкой.
- Закрытый тип планок не создаёт сквозного промежутка. Могут иметь прямые либо же скруглённые края.
- Кубические элементы отличаются большими габаритами.
- Планка V-образного типа имеет очень своеобразный дизайн. Очень напоминают форму сердца.
- Поверхности пластинчатого типа представляют из себя пластины широкого вида, которые устанавливаются в вертикальном положении. Благодаря этому оформление получается весьма оригинальным.
- Перфорированные изделия на своей поверхности имеют большое количество отверстий. Такое свойство применяется для создания лучшей вентиляции в пространстве.
- Планки из пластика практически не имеют отличительных особенностей от алюминиевых или же от стальных типов. Обработка такого типа планок довольно простая. Помимо этого, они отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Широкое распространение материал получил благодаря дешевизне.
Также декоративные панели могут быть классифицированы на такие виды, как деревянные декоративные рейки и шпонированые изделия, перегородки реечные.
Сфера использования
Стеновыми реечными панелями можно оригинально оформить офисное и жилое помещение, а также торговые и административные здания. Как правило, применяют их в заведениях общественного питания и в ночных клубах, в торгово-развлекательных центрах и прочих подобных заведениях.
У деревянных реечных панелей отличные характеристики. У них привлекательный внешний вид и продолжительный период эксплуатации. Подобный декор весьма простой в процессе монтажа и отличается хорошими показателями звукоизоляции. Именно это помогает занимать лидирующую позицию среди всех декоративных материалов.
Шпонированые стеновые панели в процессе эксплуатации не причиняют вреда для здоровья. Именно по этой причине применять их можно в тех сооружениях, где требования к гигиене и санитарным нормам максимально высокие.
Универсальность является отличительной особенностью этого материала. При монтаже стоит немного убирать их от поверхности основной стены. Это даёт возможность спрятать за ними проводку и кабеля, скрыть дефекты и неровности на поверхности.
У подобных панелей присутствует множество положительных свойств, среди которых основными считают большое разнообразие видов и возможность проводить монтаж в различном направлении, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, простота монтажа и уникальный внешний вид, а также возможность монтажа на поверхность без предварительной обработки.