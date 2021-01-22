В современном мире популярным вариантом для отделки стен являются реечные панели. Они имеют приличный внешний вид, вполне удобны по монтажу, а также стоят не дорого. Но все они могут быть разделены на несколько разновидностей. Стеновые панели и декоративные рейки в Украине по выгодным ценам доступны на сайте компании https://trivero.com.ua/g92856703-stenovye-paneli-dekorativnye.

Каждый тип имеет свои определённые особенности:

Планки открытого типа между двумя соседними фрагментами при установке оставляют заметный промежуток. Маскируют его специально предназначенной щелевой вставкой.

Закрытый тип планок не создаёт сквозного промежутка. Могут иметь прямые либо же скруглённые края.

Кубические элементы отличаются большими габаритами.

Планка V-образного типа имеет очень своеобразный дизайн. Очень напоминают форму сердца.

Поверхности пластинчатого типа представляют из себя пластины широкого вида, которые устанавливаются в вертикальном положении. Благодаря этому оформление получается весьма оригинальным.

Перфорированные изделия на своей поверхности имеют большое количество отверстий. Такое свойство применяется для создания лучшей вентиляции в пространстве.

Планки из пластика практически не имеют отличительных особенностей от алюминиевых или же от стальных типов. Обработка такого типа планок довольно простая. Помимо этого, они отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Широкое распространение материал получил благодаря дешевизне.

Также декоративные панели могут быть классифицированы на такие виды, как деревянные декоративные рейки и шпонированые изделия, перегородки реечные.

Сфера использования

Стеновыми реечными панелями можно оригинально оформить офисное и жилое помещение, а также торговые и административные здания. Как правило, применяют их в заведениях общественного питания и в ночных клубах, в торгово-развлекательных центрах и прочих подобных заведениях.

У деревянных реечных панелей отличные характеристики. У них привлекательный внешний вид и продолжительный период эксплуатации. Подобный декор весьма простой в процессе монтажа и отличается хорошими показателями звукоизоляции. Именно это помогает занимать лидирующую позицию среди всех декоративных материалов.

Шпонированые стеновые панели в процессе эксплуатации не причиняют вреда для здоровья. Именно по этой причине применять их можно в тех сооружениях, где требования к гигиене и санитарным нормам максимально высокие.

Универсальность является отличительной особенностью этого материала. При монтаже стоит немного убирать их от поверхности основной стены. Это даёт возможность спрятать за ними проводку и кабеля, скрыть дефекты и неровности на поверхности.

У подобных панелей присутствует множество положительных свойств, среди которых основными считают большое разнообразие видов и возможность проводить монтаж в различном направлении, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, простота монтажа и уникальный внешний вид, а также возможность монтажа на поверхность без предварительной обработки.