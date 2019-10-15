идеи за чашечкой кофе

Как снимаются корпоративные фильмы и видеопрезентации о компании

15 октября 2019

Каждая компания, которой необходимо продвигать какую-либо услугу или свой товар стремится к тому, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Раньше не было другого выбора, кроме как оставлять объявления в газетах и пользоваться услугами сарафанного радио.

Теперь же, поскольку появился интернет в обиходе, все фирмы стремятся попасть туда. Всё-таки Всемирную паутину ежедневно сёрфят сотни тысяч людей, и эта цифра постоянно растёт.

Посему и не удивительно, что каждая компания создаёт свою интернет страницу. В свою очередь ничто так красноречиво не говорит так о компании, как снятый о ней корпоративный фильм или сделанная видео презентация. Если к этому подойти правильно, то вполне созданный видеоматериал может повысить продажи, привести в фирму новых клиентов.

Создание корпоративных фильмов

В подобной небольшой киноленте можно показать людям о том, как развивалось предприятие с момента его создания, позволить людям увидеть, сколь тернистым был его путь становления. Поможет на этом поприще удачное вкрапление архивных фотографий и видеороликов.

Есть возможность также записать интервью у тех, кто работает в фирме, а также у её непосредственных партнеров по бизнесу.

Снятый видеоролик позволит показать, какой климат царит внутри компании, сколь хорошо она оснащена в техническом плане, и какими возможностями владеет. Хорошо снятые корпоративные фильмы позволяют воссоздать хороший имидж для фирмы.

Видеопрезентация фирмы

Презентация – это специально подготовленные информационные данные или видеоролик, которые был создан с целью представить что-то для общественности, а именно какой-либо новый продукт или услугу, недавно появившуюся компанию.

Цель у видеопрезентации предельно проста: показать общественности наиболее полную информацию о новом объекте. В данном случае в качестве объекта видеопрезентации подходит как предприятие в целом, так и какой-либо отдельно взятый его продукт.

Если презентация сделана красиво и динамично, к новой продукции можно получить первоначальное благосклонное отношение со стороны партнёров и клиентов. Более того, хорошая презентация позволит повысить количество покупателей и соответственно прибыль компании.

Обычно подобные видеоролики показывают на выставках, посвящённых новым продуктам, пресс-конференциях компаний, на официальных встречах. Также видеопрезентации служат удачным наполнением для сайта компании.



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