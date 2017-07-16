Какой подарок сделать парню на 14 февраля?

14 февраля – день Святого Валентина. В этот день влюблённые дарят подарки своим вторым половинкам. Примечательно, что только на постсоветском пространстве праздник действительно отмечается регулярно. В США и Великобритании вышеозначенному празднику вообще не уделяется внимание.

Тем не менее, если парень располагает (а он как правило располагает) достаточным количеством материальных средств, чтобы подарить своей любимой настоящий подарок, то у девушек с деньгами достаточно часто – напряжёнка. Однако, лучший подарок этот тот, который выполнен своими руками!

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Романтичные подарки против практичных

Как уже было сказано выше, в СНГ и в России в частности, дню Святого Валентина уделяется весьма большое значение. Однако, это не означает, что любимому человеку можно дарить романтический треш.

Безусловно, романтика уместна. Но уместна она исключительно на первых этапах знакомства. В дальнейшем помимо романтики в отношения должна приходить и практичность.

Другими словами, если девушка думает, что регулярно может дарить возлюбленному исключительно самодельные фенечки и альбомы совместных мечт, то она глубоко заблуждается.

Следует помнить, что Вы должны прежде всего сделать подарком приятное. Показать, что Вы знаете о желаниях партнёра.

Что девушке выбрать в качестве подарка своему парню?

На самом деле парню сделать подарок предельно просто и для этого не требуется тратить «вагон денег». Вот лишь наиболее распространённые варианты:

лонгборд;

коврик для мыши;

новые наушники;

аксессуары для вида спорта, которым он занимается и т.д.

Всегда должно быть место романтичному подарку. В этом нет никаких сомнений. Отношения, которые теряют романтическую составляющую в итоге разрушаются от ежедневной рутины.

Однако, кроме возвышенных чувств и ванильных берегов, всегда следует принимать во внимание желания и чаяния своего партнёра.

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Блоггер даёт понять, что следует дарить мужчинам на день Святого Валентина: