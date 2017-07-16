креатив как образ жизни

Какой подарок сделать парню на 14 февраля?

16 июля 2017

14 февраля – день Святого Валентина. В этот день влюблённые дарят подарки своим вторым половинкам. Примечательно, что только на постсоветском пространстве праздник действительно отмечается регулярно. В США и Великобритании вышеозначенному празднику вообще не уделяется внимание.

Тем не менее, если парень располагает (а он как правило располагает) достаточным количеством материальных средств, чтобы подарить своей любимой настоящий подарок, то у девушек с деньгами достаточно часто – напряжёнка. Однако, лучший подарок этот тот, который выполнен своими руками!

На сайте http://decorwind.ru/100-prichin/ Вы сможете найти туториал по созданию баночки причин, которые объясняют, почему Вы любите своего молодого человека. Можно не сомневаться в том, что ему будет весьма интересно это узнать.

Романтичные подарки против практичных

 Романтичные подарки против практичных

Как уже было сказано выше, в СНГ и в России в частности, дню Святого Валентина уделяется весьма большое значение. Однако, это не означает, что любимому человеку можно дарить романтический треш.

Безусловно, романтика уместна. Но уместна она исключительно на первых этапах знакомства. В дальнейшем помимо романтики в отношения должна приходить и практичность.

Другими словами, если девушка думает, что регулярно может дарить возлюбленному исключительно самодельные фенечки и альбомы совместных мечт, то она глубоко заблуждается.

Следует помнить, что Вы должны прежде всего сделать подарком приятное. Показать, что Вы знаете о желаниях партнёра.

Что девушке выбрать в качестве подарка своему парню?

 Что девушке выбрать в качестве подарка своему парню?

На самом деле парню сделать подарок предельно просто и для этого не требуется тратить «вагон денег». Вот лишь наиболее распространённые варианты:

  • лонгборд;
  • коврик для мыши;
  • новые наушники;
  • аксессуары для вида спорта, которым он занимается и т.д.

Всегда должно быть место романтичному подарку. В этом нет никаких сомнений. Отношения, которые теряют романтическую составляющую в итоге разрушаются от ежедневной рутины.

Однако, кроме возвышенных чувств и ванильных берегов, всегда следует принимать во внимание желания и чаяния своего партнёра.

Смотрите также:

Блоггер даёт понять, что следует дарить мужчинам на день Святого Валентина:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Тамара: Очень интересная профессия, я сама проработала барменом восемь лет, так что могу об этом судить. Правда нужно...
  • Иван (seopractic): Краткость – сестра таланта!) Но в принципе все необходимое в статье есть. Спасибо автору....
  • serge: На самом деле от компании зависит, какой у нее будет фирменный стиль. То, что будет выделять ее выгодно на...
  • serge: Да мало ли какие цели могут быть и поводы. Праздники, как и работа сближает людей. Совместный досуг никогда не...
  • ваше имя: ваш комментарий

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!