Red Valentino - романтика Италии

Red Valentino итальянский бренд от модного дома Valentino. Известный дизайнер Валентино Гаравани, всю свою творческую жизнь положил на воспевание женской красоты. И если Valentino это бренд, что соединяет в себе классику и роскошь, подчёркивая чувственность и утончённость женщины, то Red Valentino это больше о юности, романтике и невинности девушки.

Плюс, немало важным отличием Red Valentino от Valentino — более демократичные, доступные цены.

Само название бренда Red Valentino состоит из аббревиатура, а не так как кажется на первый взгляд. Romantic Eccentric Dressing, что в переводе означает одеваться романтично и эксцентрично.

В своих нарядах Гаравани пытается передать образ героинь из сказок, при этом даже если персонаж не самый положительный, дерзкий, он все равно сохраняет робкость и нежность. Это главная философия бренда.

Чтоб передать основную идею бренда Red Valentino (нежность, робкость, юность) Гаравани использует в работе тонкие и легкие ткани, чтобы подчеркнуть изящность линий.

Также делает большой акцент на мелкие детали: это оборочки, воротнички, рюши, банты, но сам дизайн при этом максимально простой, при этом выглядит роскошно.

Отдельным вниманием стоит выделить платья от Red Valentino. Чаще всего это длина мини, чтоб подчеркнуть главное качество молодости.

Платья от Red Valentino очень легкие и струящие, могут быть в различной цветовой гамме, чтоб каждая девушка нашла именно свое, может быть броским и ярким, а может быть в светло-нежных тонах. Крой может быть достаточно простым, но это компенсируется за счет декорирования: вышивка, цветы или орнамент.

На сайте OneClub ты без труда найдешь именно свое платье от Red Valentino.

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Дополнить образ помогут кроссовки от Red Valentino. Согласитесь, что этот вид обуви уже давно перестал ассоциироваться со спортивным стилем. Они отлично вписываются в классический стиль, удачно можно скомбинировать в различные образы: от офисного до свадебного.

А в случаи кроссовок от Red Valentino это классический, базовый вариант, который подойдет под всё. Кроссовки от Red Valentino это белые, на толстой подошве, естественно кожаные кроссовки, главной изюминкой которых есть цветной задник.

В таких можно и на светский выход, и на учёбу, и на свидание, да хоть на красную дорожку. Куда бы не пошли в образе от Red Valentino, вы точно будете выглядеть как из сказки.