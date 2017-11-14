Выбор системы управления сайтом перед разработкой последнего во многом определяет его финальную стоимость. Далеко не всегда заказчик в точности может представлять себе все особенности той или иной системы управления. Между тем, предоставляют они весьма разный функционал. Самым простым выходом из положения будет доверие специалисту-разработчику. Достаточно будет описать ему функции, которые должны быть доступны после запуска сайта, и веб-программист предложит оптимальный выбор.

На сайте Aniart.com.ua Вы сможете заказать разработку современного сайта. Помимо самой площадки можно указать в качестве необходимых дополнений интегрируемые внешние системы. К таковым можно отнести:

1С;

Новая почта;

SMS4B;

Robokassa, Webmoney и т.д.

Глупо в выборе системы управления опираться на моду

Сегодня практически всюду превозносятся такие CMS, как Wordpress, Joomla, DLE. Отметим, что только Wordpress является условно бесплатным, несмотря на то, что регулярно обновляется.

Тем не менее, заказчик должен исходить из одного предельно понятного правила, система должна обеспечивать максимально гибкое и эффективное управление. Если речь идёт о бизнесе, как правило, в общей структуре документооборота (подразумевается налоговая документация в первую очередь) используется 1С:Бухгалтерия для автоматизации процессов.

Естественно, в этом случае лучше использовать Битрикс, так как интеграция в систему в последующем будет значительно проще и нативнее.

Напомним, что стоимость лицензии 1С: Битрикс может отличаться существенно – от 5 000 рублей, до 150 000 рублей. Всё зависит от требуемого функционала. Большинство заказчиков выбирают Битрикс ещё и потому, что сайту обеспечивается максимальная современная защита. В условиях современного развития телекоммуникационных технологий защищаются сайты в большей степени не от хакеров, ворующих информацию с целью последующей перепродажи, а от конкурентов.

Эффективность разработки сайта по времени

Как правило, стоимость разработки сайтов на Битриксе оценивается дороже в сравнении с Вордпресс. Действительно, так и есть. Ведь для реализации одних и тех же задач, на Вордпресс уйдёт несколько меньше времени. В среднем разница составляет ¼.

То есть, по времени разработка сайта с указанным функционалом займёт на четверть времени быстрее, чем на Битрикс. Такой подход характерен не только для https://www.aniart.com.ua/, а для любой студии разработки веб-сайтов.

Однако, заказчиков зачастую интересует не затраченные ресурсы (время, деньги), а конечный результат. Следовательно, не только для коммерческих проектов, но и для корпоративных сайтов нередко используется именно Битрикс. В отношении CMS Wordpress обновление ядра движка осуществляется за счёт общего усилия комъюнити. В Битриксе же осуществление обновлений происходит за счёт квалифицированной команды профессионалов.

Отсутствие «брешей» в системе = невозможность взлома и утери информациии.

В видео будет представлен обзор 1С: Битрикс: