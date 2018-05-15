Что подарить коллегам на 8 марта?

Подарок на 8 марта – извечная проблема. В особенности для тех мужчин, которые работают в женском коллективе. Безусловно, проигнорировать этот праздник невозможно. Ведь 23 февраля прекрасная половина коллектива сделала памятные подарки. Данная статья позволит подобрать идеальный вариант подарка для женской части коллектива.

На сайте etalonpresent.ru Вы сможете найти широкий выбор корпоративных подарков. Действительно, подарок в виде кулона (бижутерия) придётся по вкусу подавляющему большинству женщин в коллективе. Однако, если речь идёт о старшем поколении, то подобный подарок может оказаться недостаточно привлекательным.

Подарок для женщин на работе

Наиболее популярными вариантами можно назвать следующие:

фруктовая корзина;

букет цветов + деньги;

поход в кино;

бронирование ресторана.

Подарок в виде фруктовой корзины – популярный и привлекательный вариант подарка. Во-первых, фрукты значительно более привлекательнее, чем цветы. Во-вторых, фрукты позволяют порадовать женщин не только визуально, но и гастрономически.

Важно отметить, что подавляющее большинство никогда не пробовало тропических фруктов типа дуриана, памелы и т.д.

Но есть один существенный недостаток – фрукты являются одними из сильнейших аллергенов. Будет крайне неприятно, если у некоторых женщин в коллективе вдруг начнётся приступ анафилактического шока.

Совместный поход в кино и ресторан

Подобные подарки можно объединить – поход в ресторан следует за походом в кино. Кинотеатр имеет место быть при наличии привлекательного проката. Довольно странно приглашать коллег по работе на фильм вроде «50 оттенков серого».

Тем не менее, если подходящее кино идёт в данный момент, от кинотеатра не стоит отказываться.

Поход в ресторан – тоже очень распространенный способ порадовать женскую половину коллектива. Но все, же рекомендуется организовать индивидуальный банкет с развлекательной программой, украшением зала и т.д.

Индивидуальные памятные подарки (те же кулоны) могут быть вручены во время развлекательной программы. По большому счету стоимость подарков имеет второстепенное значение. Если присутствует элемент положительного сюрприза, поздравление гарантированно удастся. Сложности возникают, когда один и тот же коллектив приходится поздравлять с 8 марта из года в год.

В видео будут приведены лучшие бюджетные подарки для коллег на 8 марта: