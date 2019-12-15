Какие есть экскурсии по Москве

Столица России — это не только главный город страны, но также здесь есть много всего интересного. Экскурсионные пешие туры по Москве могут дать не только общее виденье города, но и его историю со всеми достоинствами и особенностями.

Если вы впервые посетили этот город впервые, то достаточно проблематично выбрать что-тио конкретное, так как каждая из экскурсий по-своему интересна и уникальна. Есть определенный перечень экскурсионных туров, на которых стоит побывать тем, кто впервые приехал. Ознакомиться с вариантами обзорных экскурсий по Москве поможет этот сайт.

Что посмотреть на пеших экскурсиях

На сегодняшний день экскурсионные туры можно заказать на любые предпочтения среди наиболее популярных считаются:

Прогулка по Александровскому саду;

Затерянный мир на Таганке;

Пеший поход в исторический центр города;

Прогулка по обитаемому острову.

В чем особенность пеших экскурсионных туров

Экскурсия по Александровскому саду считается одним из наиболее востребованных туров среди туристов и гостей столицы. В ходе проведения прогулочной экскурсии вы можете увидеть значимые достопримечательности сегодняшней культуры.

Проводится экскурсионный тур на западной стороне кремлевской стены, где установлен памятник неизвестному солдату, имеются искусственные фонтаны и озера, а также разнообразные скульптуры.

Не менее интересным считается посещение экскурсии по Таганке. Эти места имеют большую историю не только благодаря купечеству, но также из-за знаменитой тюрьмы. В течение полутора часов вы сможете почувствовать все особенности исторического места. Кроме того, свежий воздух сделает вашу пешую прогулку интересной и увлекательной.

Экскурсия по историческому центру Москвы также принесет много положительных эмоций. Помимо всего увиденного вы сможете узнать необычные факты из жизни людей в определенную эпоху.

Мало кто знает, но на территории Москвы имеется самый настоящий остров, по которому также осуществляются пешие экскурсии. На такой прогулке вы сможете узнать когда и кем был создан остров, а также его видоизменения при наводнениях или пожарах.

Стоит понимать, что для того чтобы провести интересно свое время не обязательно посещать современные кинотеатры или клубы. Экскурсионная прогулка сможет не только дать возможность расслабиться, но и узнать много интересного об истории страны и ее столицы.

Экскурсионные туры по Москве проводятся квалифицированными гидами, которые прекрасно знают историю и могут предложить увлекательную прогулку по значимым местам города.