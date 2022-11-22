Райграс многолетний: преимущества и сорта

Райграс многолетний ( Lolium perenne ) — одна из наиболее часто используемых газонных трав. Узнайте все, что вам нужно знать о многолетнем райграсе в этой статье, в том числе о свойствах и использовании его в вашем саду.

Райграс пастбищный входит в состав большинства смесей для газонов.

Райграс пастбищный ( Lolium perenne ) произрастает в Европе и встречается в регионах, доходящих до предгорий Гималаев и Северной Африки. Теперь его можно найти в качестве неофитов во многих других частях мира.

Райграс многолетний обладает многими характеристиками, которые делают его почти идеальной газонной травой и не особенно требовательны к окружающей среде, что делает уход за ним относительно простым. Неудивительно, что этот универсал входит в состав многих смесей для газонов. Читайте дальше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о многолетнем райграсе.

[toc]

Происхождение и описание

Как и большинство газонных трав, Lolium perenne принадлежит к семейству трав, известному как Poaceae. Хотя он происходит из Европы и Северной Африки, в настоящее время его можно найти по всему миру из-за его превосходных свойств газонной травы. Любит богатые азотом, умеренно влажные, даже слегка уплотненные почвы.

Ботаническое название perenne на латыни означает «вечный». Неудивительно, учитывая его общее название, что райграс многолетний действительно является многолетним, то есть он живет более одного лета и переживает зиму.

Растет быстро и небольшими пучками. Райграс дает различное количество побегов в зависимости от сорта. Эти побеги, также известные как столоны, выходят из основания растения. Они растут горизонтально над землей вдали от материнского растения, прежде чем пустить корни в другом месте и стать новым травянистым растением.

Именно таким образом райграс многолетний способен быстро и надежно заделывать ямы и щели до того, как сорняки смогут распространиться. Это делает райграс пастбищный особенно ценным типом травы для газонов.

Свойства и применение

Вот краткое изложение некоторых свойств пастбищного райграса и краткий обзор его различных применений.

В следующей таблице представлены наиболее важные свойства райграса пастбищного.



Характеристики Сильно регенеративный, как столононосный, растет густыми пучками, глянцево-зеленые листья, красно-фиолетовое основание. Требования Достаточное снабжение питательными веществами и водой, стандартная почва выносливость Очень вынослив, способен восстанавливаться после повреждений Использовать Износостойкий спортивный газон, подсев газонов, ремонт газонов и различные другие виды использования Период прорастания и развития Быстро прорастает (7-14 дней), конкурентоспособный рост, быстрое развитие Минимальная высота среза 6 – 30 мм, в зависимости от сорта Особые возможности Слабовосприимчив к морозам, некоторые сорта восприимчивы к снежной плесени.

Райграс многолетний быстро прорастает и растет, имеет насыщенный зеленый цвет. Этот красивый цвет делает его хорошим кандидатом для использования в декоративных газонах. При посеве в виде газона он вырастает густым и мелколистным, поэтому хорошо переносит скашивание и высокий уровень пешеходного движения.

Однако он слабо чувствителен к морозам. Большое количество травы может быть потеряно в суровые зимы, особенно на больших высотах, поэтому мы рекомендуем проводить повторный посев каждые пару лет. Таким образом, вы сможете поддерживать густоту роста и регенеративные свойства газона.

Для хорошего роста райграсу многолетнему требуется нормальная или хорошая почва и хорошее снабжение питательными веществами. Эта трава также любит влажный климат и мягкую зиму. Некоторые сорта Lolium perenne могут быть подвержены грибковому заболеванию, известному как снежная плесень, на уплотненных, постоянно влажных почвах. Мы советуем тщательно разрыхлить такую ??почву перед посевом и смешать с некоторыми проницаемыми заполнителями, такими как песок или компост.

Совет эксперта: вам не обязательно иметь исключительно хорошую почву или особенно мягкий климат, чтобы Lolium perenne чувствовала себя как дома. Чтобы улучшить состояние почвы во время и после посева семян райграса и обеспечить плотный рост газона без болезней, мы рекомендуем удобрять газон натуральными удобрениями, такими как наш корм для газонов Plantura. Если вы живете в стране с суровыми зимами, может помочь пересев райграса. В некоторых местах необходим регулярный подсев райграса, который является быстрым и эффективным способом регенерации газона.

Как используется Lolium perenne?

Из-за своего устойчивого роста Lolium perenne можно использовать в качестве кормовой травы для выпаса животных и в смесях для домашних газонов или даже в ландшафтном дизайне. Из-за его высокой регенеративной природы и пышной зелени его также включают в смеси семян для декоративных газонов и спортивных газонов.

Райграс пастбищный – поистине универсал среди газонных трав, без которого не может обойтись большинство газонов. Однако в зависимости от желаемых свойств и преобладающих условий используются разные разновидности. Мы обсудим некоторые особенно хорошие сорта позже в этой статье.

Между прочим: райграс однолетний ( Lolium multiflorum ) — ужасный и нежелательный родственник райграса многолетнего на газонах. Если вы обнаружите этот райграс на своем газоне, вам следует немедленно принять меры для борьбы с ним. Вы можете узнать этот райграс по его светло-зеленому цвету и часто образует комки, которые расползаются и вытесняют другие травы.

Однолетний райграс — нежелательный вид райграса для газонов, так как зимой он погибнет.

Разновидности райграса многолетнего

Хотя райграс пастбищный уже обладает различными полезными свойствами, селекционерам в течение многих лет успешно удавалось его улучшать. В результате в настоящее время существует более 100 культивируемых сортов Lolium perenne, свойства которых немного отличаются от исходных видов. Они также используются в смесях для получения оптимально адаптированного, здорового газона. Вот некоторые из лучших сортов райграса:

«Адажио»:

Сорт быстрорастущий, поэтому необходимо частое скашивание. Достаточно зимостойка и остается зеленой зимой. Разрастается густо и образует тонкие листья. Высокая конкурентоспособность против сорняков. Средняя зимостойкость. Подходит для спортивных и игровых лужаек и хозяйственного газона.

'Barolympic':

Средне-зеленая трава с умеренной скоростью роста. Образует очень плотную дернину и подавляет рост сорняков. Очень износостойкий. Отличный сорт для хозяйственного и спортивного газона. Также подходит для декоративных газонов.

'Ceretec Centurion':

Умеренная скорость роста даже при низких температурах, что позволяет ей конкурировать с сорняками и мхом. Высокорегенеративный, образует очень плотную дернину. Сохраняет темно-зеленую окраску даже зимой. Очень тонколистный. Выдерживает более короткие спилы до 12 мм. Переносит засуху. Использование в газоне для спортивных площадок, можно смешивать со всеми травами.

'Corsica'

Медленнорастущий, поэтому нет необходимости в частом скашивании. Цвет от среднего до темно-зеленого, очень хорошая регенеративная способность благодаря большому количеству сильных побегов. Способен закрыть большие дыры в газоне. Можно косить очень коротко. Образует очень плотный травяной ковер. Очень износостойкий. Универсальное применение (в том числе для мелкозернистого покрытия, т.е. газонов для гольфа, подсева и ремонта газонов ). Сорт Corsica входит в состав многих наших смесей премиум-класса для газонов Plantura.

«Эсквайр»:

Быстрорастущий, поэтому необходимо частое скашивание. Хорошо растет при низких температурах, что дает ранний старт весной и длительную фазу роста осенью. Конкурентоспособен с сорняками. Качественный внешний вид за счет тонких стеблей, насыщенного темно-зеленого цвета. Остается зеленым зимой и устойчив ко многим газонным заболеваниям. Плотный рост. Не регенерирует так же хорошо.

'Eventus':

Средне-зеленая трава с умеренной скоростью роста, которая сохраняет привлекательный цвет в течение всей зимы. Густо разрастается и хорошо подавляет сорняки. Очень износостойкий и поэтому хорошо подходит для служебных, спортивных и игровых газонов, а также для декоративных газонов.

'Новый Орлеан':

Умеренная скорость роста. Обладает высокой регенеративностью благодаря сильному росту побегов, поэтому часто используется в смесях для спортивных площадок, подсева или ремонта газонов.

Плотный рост и привлекательный средне-зеленый цвет. Подходит для короткого скашивания. Универсальное применение во многих смесях семян для газонов, например, для спортивных и игровых газонов. Сорт «Новый Орлеан» входит в состав многих наших смесей премиум-класса для газонов Plantura.

«Коротышка»:

Светло-зеленый сорт с умеренной или быстрой скоростью роста. Образует достаточно плотную дернину и достаточно конкурентоспособен по отношению к сорнякам. Сохраняет привлекательный цвет зимой. Износостойкий, поэтому хорошо подходит для хозяйственных, игровых и спортивных газонов.

Большинство смесей для газонов включают исключительно подходящие сорта Lolium perenne.

Почему райграс обязателен на любом хорошем газоне?

Райграс многолетний обладает многими превосходными свойствами, которые делают его бесценным во всех смесях семян газонов в секторе домашнего садоводства:

Эластичный и хорошо поддается резке

Высоко регенеративный

Качественный, мелколистный и плотный внешний вид

Быстрое прорастание обеспечивает быстрое подавление сорняков в таких смесях.

Конкурентоспособный рост с сильными побегами.

Сравнительно высокая засухоустойчивость.

Все качественные семенные смеси для домашних газонов должны включать семена райграса многолетнего. Превосходные свойства, которыми этот райграс обладает от природы, очевидны при выращивании на всех стандартных газонных участках. Используя более совершенные сорта с немного отличающимися свойствами, можно оптимально адаптировать каждый газон к требованиям соответствующих участков. Таким образом, травы всегда могут продемонстрировать свою лучшую, самую здоровую и самую зеленую сторону.

Совет эксперта: некоторые производители предлагают смеси семян для домашних газонов, содержащие исключительно семена Lolium perenne. Хотя райграс пастбищный обладает многими хорошими качествами, в качестве солистки он не годится!

Каждый газон состоит из трав с разными характеристиками, и райграс пастбищный хорошо себя чувствует только в сочетании с другими, более устойчивыми к хождению, зимостойкими и засухоустойчивыми травами. Так что, как правило, держитесь подальше от дешевых смесей, которые содержат только Lolium perenne! Пересев газона, который служит заменой утраченного райграса пастбищного, является, конечно, исключением.