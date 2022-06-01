Для чего требуется теплообменник?

Теплообмен, как можно сделать вывод из названия, — передача теплового потока. А агрегаты, в каких идет названный этап, теплообменники. Если в процессе принимают участие два фреона, разделяемые определенным материаалом, — рекуперационные устройства.

В смесительном устройстве смешиваются горячий и прохладный потоки.

Использование такого прибора дает возможность:

задействовать оставшееся тепло для электричества;

задействовать вторичное тепло от энергетического носителя;

проводить химические реакции в соответствии со строгими критериями;

поддерживать температурные показатели для домашних отопительных батарей.

Особенности функционирования теплообменника

Эксплуатация прибора достаточно проста. Отделенные друг от друга теплопотребитель и теплоноситель возвращают тепло сквозь материал, какой расположен между ними.

Исходя из строения, это могут быть трубы или те же пластины. Для обозначенных задач применяются теплопроводящие материалы, в частности «нержавейка», сплавы и прочее.

В конечном итоге идущие сквозь устройство потоки возвращают тепло фреону, не взаимодействуя с последним. Основная специфика функционирования поверхностных обменников в том, что среды не взаимодействуют меж собой.

Категории теплообменников

Обычный прибор такого типа – это труба, которая в свою очередь тоже находится в трубе.

Холодная емкость, наполненная водой, идет по трубе большого сечения, наполненной теплым хладагентом. Вместе с тем температура поверхности внутренней емкости повышается, и тепло отдается жидкости.

Таким образом, функционируют бойлеры. Если трубок несколько, собранных вместе, в этом случае мы имеем кожухотрубный теплообменник. Агрегаты с трубным пучком, зафиксированным решетками, задействуются в индустриальной сфере.

Витые же приспособления – это, по сути, змеевики, которые навиты внутри. Среда между трубами наполняется другим потоком. Система задействуется в том случае, если у одного из холодильных агентов повышенное давление.

Двухтрубные устройства задействуются, чтобы передавать тепло в стадиях от газа до жидкости. Агрегаты способны функционировать под давлением с большой передачей тепла.

Для чего все-таки нужен теплообменник? Вода в трубах составляет 900 градусов. Если прибора не будет, это станет причиной нарушения целостности труб из пластика и ожогов. Оборудование должно поддерживать температурные критерии.