Пятна от собачьей мочи на газоне – устранение и профилактика

Владельцы собак слишком хорошо знают о проблеме желтых пятен мочи на газоне. Здесь вы узнаете, как устранить повреждения газона, нанесенные собачьей мочой.

Собачья моча на газоне может оставить неприглядные пятна.

Для наших четвероногих компаньонов садовая лужайка может стать идеальным туалетом. Хотя это может показаться не такой уж большой проблемой, собачья моча может вызвать неприглядные желтые пятна на газоне.

Естественно, больше всего пострадают те области, которые наиболее подвержены воздействию мочи, потому что они отмечают территорию собаки. Вот что делать, если ваш газон страдает от собачьей мочи.

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Почему собачья моча портит газоны?

В общем, небольшое количество собачьей мочи не испортит мгновенно ваш газон. На самом деле, он может действовать как удобрение. Однако моча соленая и в больших количествах выводит воду из окружающей травы, высушивая ее. Добавьте немного солнечного света, и ваша трава буквально сгорит, как если бы она была чрезмерно удобрена.

Кроме того, если моча собаки попадает в почву, она препятствует поглощению воды корнями травы. Это приводит к отмиранию травы. Вы должны быть в состоянии определить эту проблему, потому что желтые и коричневые пятна будут появляться по всему газону.

Осмотический эффект соли в собачьей моче высушивает траву.

Как лечить пятна от собачьей мочи?

Если ваш газон был поврежден собачьей мочой, пора приступать к работе. Удалите всю мертвую траву и корни с пораженного участка как можно тщательнее. Взрыхлите почву и хорошо промойте ее водой, чтобы смыть остатки мочи, прежде чем засеять весь участок.

Между тем, подкормка газона обеспечит быстрый и здоровый рост. Более того, это идеальное удобрение для владельцев собак, так как оно безвредно для животных.

В качестве альтернативы засейте пораженные участки вручную обычными семенами для газонов. Обычным семенам газона потребуется больше времени, чтобы полностью прорасти, но они справятся со своей задачей. После того, как вы посеете траву, убедитесь, что пораженный участок больше не используется для мочеиспускания, так как это немедленно высушит новую траву и предотвратит ее рост.

Как отучить собак мочиться на газоне?

Лучший способ предотвратить мочеиспускание собак на определенном участке газона — оградить его забором или большими цветочными горшками. Однако это может быть сложно и некрасиво. Лучшим вариантом является использование разбрызгивателя в качестве сдерживающего фактора. Если ваша собака (или чья-то еще!) подойдет слишком близко к пораженному участку, просто включите разбрызгиватель, и большинство собак уйдут. Более того, это будет поливать вашу новую траву.

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Как предотвратить сжигание травы собачьей мочой

Всегда стоит принимать профилактические меры, когда речь идет о собачьей моче. Один из методов заключается в том, чтобы полить пораженный участок сразу же после того, как собака испражняется.

Немедленно разбавляя мочу, ваша трава не высохнет, а любые остатки в почве будут смыты. Более того, уменьшая запах мочи, другие собаки будут менее заинтересованы в том, чтобы метить это место.

Вода может предотвратить появление пятен мочи на газоне.

Если у вас есть палисадник, вас может раздражать, когда чужие собаки используют вашу лужайку в качестве туалета. Чтобы собаки не мочились на траву, выбирайте правильные растения. Лаванда узколистная ( Lavandula angustifolia ), например, не только красива, но и очень непривлекательна для собак, которым не нравится ее сильный запах. Шпороцветник, он же Плектранус ( Plectranthus ornatus ) также является хорошим репеллентом для собак и кошек.

А если добавить между тротуаром и вашим садом колючую живую изгородь, такую как малина ( Rubus idaeus ), барбарис ( Berberis vulgaris ) или остролист ( Ilex ), собаки с меньшей вероятностью проберутся на ваш ценный газон.

Однако имейте в виду: некоторые собаки настолько настойчивы, что выдержат несколько незначительных царапин и все равно перепрыгнут через вашу изгородь, чтобы справить нужду.

Шпороцветник отпугивает собак.

Как вариант, выращивайте солеустойчивые растения. Их не пугает соленая моча. Тростник обыкновенный ( Pragmites australis ), полынь сантонинная ( Artemisia santonicum ), подорожник ланцетный (Plango lanceolata ) или волоснец песчаный ( Leymus arenarius ) — все это отличный выбор, известный своей высокой солеустойчивостью.