Обзор функционала сервиса Clients.Plus и как им пользоваться

Мы живем в мире капитализма и рыночной экономики. И в подавляющем большинстве сфер товары и услуги нужно продавать, искать клиентов. Телефонные продажи появились не вчера, многим уже поднадоели.

Но, в настоящий момент это самый оптимальный и эффективный способ продаж, поиска новых клиентов. Для этого, чтобы повысить эффективность и количество продаж, необходимо работать с подходящими базами.

Сервис clients.plus

В сети можно найти огромное количество баз с телефонными номерами, стоимость которых разная, иногда совсем копеечная. Правда большинство баз не включают в себя целевую аудиторию, много «мертвых» номеров. А те, к кому удается дозвониться, в лучшем случае отказываются от предложения дежурными отговорками. Сервис Clients Plus разработан для того, чтобы повысить продажи и, чтобы клиенты не сталкивались со всеми вышеперечисленными проблемами.

Клиент clients.plus не покупает готовую базу, которой сто лет, где большая часть номеров «мертвые». Здесь база с нужным количеством номеров формируется автоматически в момент запроса с учетом всех требований.

Так как это строго контролируется, все номера «живые» и включают в себя юридических и физических лиц, которые являются потенциальной целевой аудиторией клиента. Клиент получает:

больше лидов

больше эффективных звонков с продажами и назначенными встречами

экономию времени, сил и денег

Многим покажется, что услуги сервиса стоят дорого и легче накупить дешевых баз в сети. Но, выхлоп от этих баз минимальный или нулевой. А здесь процент эффективных звонков с продажами намного больше, чем холостых.

Поэтому затраты с лихвой себя окупят. Неудивительно, что многие клиенты компании начинают сотрудничать с ней на постоянной основе, т. к. это позволяет увеличить охват, целевую аудиторию и продажи.

Что предлагает сервис

Для начала clients.plus предлагает демо-версию. Ведь далеко не каждый готов потратить деньги, толком не понимая, что покупает. Это позволит понять, как все работает, какие инструменты доступны, в чем преимущества функционала.

Если все понравится и устроит, можно перейти уже на основную платную версию. Интерфейс очень простой и его легко освоить. Клиент почти все делает самостоятельно.

Каждая функция и инструмент сопровождаются текстовой инструкцией, чтобы пользователь смог разобраться, как все работает. Базы с контактами можно хранить в облаке, выгрузить в CRM.