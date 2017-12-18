Производство упаковочных машин

Сегодня производство практически любого продукта (в любой сфере промышленности) осуществляется поточным образом. При этом, не стоит забывать о том, что продукция не сразу отправляется в реализацию или заказчику. В течение некоторого времени она должна храниться на складах. Между тем, вышеозначенное становится возможным только благодаря предварительно выполненной упаковке произведённой продукции.

Ручная упаковка занимает невероятное количество времени и человеческих ресурсов. Производитель упаковочного оборудования OMS предлагает уникальные автоматизированные технологические решения, позволяющие вывести процесс упаковывания на качественно новый уровень. Напомним, что стандарты качества сегодня существуют не только для производимого продукта, но и для его упаковки, обеспечивающей максимально продолжительное хранение без деградации характеристик.

Мелкоштучная продукция и сыпучие материалы

Особые сложности возникают с упаковкой именно такой продукции. Однако, современное оборудование вполне способно решить эту задачу с высоким процентом успеха. Ниже перечислены части оборудования, которые будут осуществлять упаковку на скорости до 4 тонн в час:

вертикальная машина для упаковки;

мультиголовка;

транспортёр (ленточный конвейер).

Естественно, используемое оборудование при этом должно располагать функцией автоматического дозирования. В результате продукция расфасовывается быстро и на одинаковые порции.

Отметим, что это лишь часть технологического процесса упаковки. Ведь для хранения небольшие упаковки продукта следует собрать, расположить на паллете. При этом паллету также следует упаковать.

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Динамическое взвешивание и удаление посторонних фрагментов

Дело в том, что для обеспечения одинаковой фасовки оборудование должно иметь представление о выдаваемых дозах. Оценка дозы осуществляется посредством взвешивания.

Подобный подход даёт возможность выполнять взвешивание непосредственно в процессе выполнения упаковки. Кроме того, при упаковке в продукцию могут попадать инородные предметы (металлическая стружка, фрагменты пластика или плёнки, человеческие волосы и т.д.).

Современное оборудование способно удалять вышеозначенные фрагменты в полностью автоматическом режиме. Выслеживание их осуществляется при помощи рентгеновского излучения. От него не скроется ни один инородный объект.

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Примеры креативной упаковки — http://www.propr.me/dizajn-upakovki-mozhet-obankrotit-proizvoditelya/.

В видео представлена горизонтальная упаковочная машина: