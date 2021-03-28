Нативная реклама является ненавязчивой для потребителя, но при этом эффективной для рекламодателя. Человек может попросту читать текст информативного характера, а по окончании понять, что он являлся рекламой. Но не все это понимают. В подобной ситуации нативная реклама ещё лучше срабатывает.

У такой рекламы присутствует большое количество положительных свойств, основными среди которых являются:

Отсутствие эффекта баннерной слепоты. Ведь прочие виды рекламы многих пользователей интернета попросту раздражают.

Большой интерес от пользователя. Ведь интересные материалы юзер ищет сам. При этом он часто переходит на сайт рекламодателя, сам того не осознавая. Подобным инструментом пользуются многие игроки и большие компании. Эффективность оправдала все потраченные средства.

Стоит также отметить, что этот тип рекламы почти никогда прямого коммерческого предложения не делает.

Она выглядит как простая реклама от посторонних людей или же брендов. Для большей эффективности рекомендовано сочетать такие факторы:

Ненавязчивость.

Соответствие привычному восприятию контента.

Полное соответствие площадки для размещения рекламы.

С рекламодателем должна быть положительная связь.

Разновидности

Необходимо знать точную классификацию нативной рекламы, чтобы о ней можно было говорить. Первым типом является реклама ин-фид.

Она представлена в виде постов на просторах социальных сетей. Также она может быть представлена роликами. Отличительной особенностью является пометка, которая позволяет точно знать, что это реклама. Также популярными являются объявления с рекомендациями.

Они размещены на сайтах в нижней части материала и отмечаются, как «также ознакомьтесь» и прочее. У подобной рекламы присутствуют такие положительные свойства, как удобство для рекламодателя и самостоятельность пользователя.

Фирменный контент также считается разновидностью нативной рекламы. Они являются платными. Их могут публиковать издания в определённой стилистике.

Маркируется такая реклама, как «на правах рекламы» и прочее. Для пользователя материал должен нести определённый смысл и быть обязательно информативным.

Стоит отметить, что к нативной рекламе также могут относиться фотографии и видеоролики, презентации и инфографика, тексты. Незаметность является основным условием при создании подобной рекламы.