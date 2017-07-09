Профессия бармен

Профессия бармена сегодня очень востребованная и пользуется большой популярностью в барах, кафе и ночных клубах. Главная обязанность бармена – это приготовление алкогольных и безалкогольных коктейлей.

Профессиональный бармен должен в совершенстве знать состав каждого коктейля, быстро и правильно смешивать напитки, предлагая клиентам именно то, что они хотят получить. В обязанности входит также правильное хранение напитков.

Часто от мастерства, опыта и таланта человека за барной стойкой напрямую зависит микроклимат в баре.

Способность быстро и качественно смешивать различные напитки должна сочетаться с возможностью придумывать собственные коктейли, которые придутся по вкусу посетителям.

Мастерство бармена зачастую влияет на количество посетителей и доход бара. Если за барной стойкой находится настоящий профессионал, то заведение может рассчитывать на приличную выручку каждый день.

Бармен-шоу

Впервые профессия бармена появилась в Америке во время «золотой лихорадки», когда специально поставленный за барной стойкой человек разливал спиртное золотоискателям. С этого момента профессия распространилась не только по всей Америке, но и всему миру.

Сегодня это престижная профессия, которая приносит хороший доход не только человеку за барной стойкой, но и всему заведению.

Особым спросом в барах, ночных клубах и других развлекательных заведениях пользуется бармен-шоу, которое в некоторых случаях напоминает настоящее искусство.

Посмотреть на то, как бармен умело жонглирует различными предметами во время приготовления коктейлей приходит большое количество людей.

Этим мастерством обладают только высококвалифицированные бармены, которые по-настоящему любят свою профессию и делают все возможное, чтобы люди были от нее в восторге.

Это приносит еще больший доход, как самому бармену, так и заведению. Некоторые особо талантливые бармены принимают участие в различных телевизионных шоу, демонстрируя там свои возможности.

Качества

Бармен – сложная профессия, требующая выносливости и стресоустойчивости. Почти все часы работы он проводит на ногах, занимаясь приготовлением коктейлей и общаясь с клиентами.

Не каждый человек может стать профессиональным барменом и стать визиткой ночного клуба или бара. Кандидат на эту должность должен обладать такими качествами, как:

коммуникабельность;

выдержка;

хладнокровие;

жизнерадостность;

умение сглаживать конфликтные ситуации;

быть душой компании.

Кроме этого, у него должно быть хорошее чувство юмора, и он обязательно должен уметь выслушивать своих посетителей. Многие после некоторых алкогольных коктейлей пытаются излить человеку за стойкой свою душу, поделившись всеми пробелами и неприятностями.

Профессиональный бармен никогда не отмахнется от такого посетителя, не скажет, что у него нет времени, и он занят. Наоборот, внимательно выслушает, даст дельный совет.

Следует отметить, что бармен всегда на виду, работает в шумной атмосфере, часто в прокуренном помещении. Поэтому он должен быть собранным, ничего не путать в заказах, прислушиваться к пожеланиям каждого посетителя, делать свою работу быстро и качественно.

Характеры у посетителей разные, поэтому настоящему бармену не нужно бояться сложных ситуаций и важно уметь быстро находить правильное решение в любой конфликтной ситуации.

Вся его смена проходит на глазах у людей, поэтому нужно не только умело готовить коктейли, но и следить за посетителями, атмосферой в ночном клубе или баре и делать все возможное, чтобы посетителям было интересно и чтобы они как можно больше времени провели возле барной стойки.

Зарплата зависит от качеств бармена и уровня заведения. В дорогих барах и клубах зарплата высокая и позволяет обеспечить достойную жизнь.

Барменом хотят стать многие молодые люди, и это желание вполне оправданно. Сегодня это престижная профессия в любом городе.

Далее на видео вы можете более подробно ознакомиться с информацией про особенности профессии бармена.