Профессиональный fulfillment для Wildberries и маркетплейсов: Увеличьте продажи без лишних затрат

14 сентября 2025

Fulfillment — ваш надежный партнер в работе с Wildberries

Fulfillment — это комплекс услуг по хранению, упаковке, доставке и обработке заказов, который освобождает вас от рутины и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса. Для продавцов на Wildberries и других маркетплейсах это особенно важно: ошибки в логистике, задержки с отгрузкой или некорректная маркировка приводят к штрафам и потере рейтинга. Мы берем эти задачи на себя, гарантируя скорость, точность и соответствие требованиям площадок.

Помощь в работе с Wildberries: От оформления карточек до управления остатками

 

Полный цикл услуг для вашего успеха на Wildberries

  1. Создание и оптимизация карточек товаров. Правильные заголовки, SEO-описания, подбор ключевых слов — ваши товары будут заметны покупателям.
  2. Управление остатками. Автоматический учет и пополнение запасов: вы избежите блокировок из-за «пустых» складов.
  3. Работа с возвратами. Проверка, переупаковка, возврат в продажу — минимизируем потери.
  4. Аналитика продаж. Отчеты по динамике спроса, сезонности и прибыльности товаров.

 

Маркировка для Wildberries: Соблюдаем требования «Честного ЗНАКа» без стресса

Маркировка товаров — обязательное условие для работы на Wildberries. Ошибки в кодах Data Matrix или оформлении этикеток ведут к штрафам и приостановке продаж. Наши услуги включают:

  1. Регистрацию в системе «Честный ЗНАК».
  2. Печать и нанесение кодов маркировки.
  3. Проверку соответствия этикеток требованиям Wildberries (размер шрифта, расположение данных, QR-коды).
  4. Консультации по изменениям в законодательстве.

 

Fulfillment для маркетплейсов и интернет-магазинов: Интеграция под любые задачи

 

Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет: Единый стандарт качества

Мы работаем со всеми популярными площадками:

  1. Интеграция с API маркетплейсов. Автоматическая синхронизация заказов, остатков и цен.
  2. Складская логистика. Разделение товаров по площадкам, приоритетная обработка «горячих» заказов.
  3. Отчетность. Единый кабинет для контроля продаж на всех платформах.

 

Fulfillment для интернет-магазинов: Индивидуальные решения

Если вы продаете через собственный сайт, мы предложим:

  1. Персонализированную упаковку с логотипом.
  2. Гибкие условия доставки (курьерские службы, самовывоз, экспресс-отправки).
  3. Настройку CRM и email-уведомлений для ваших клиентов.

 

Почему выбирают нас?

  1. Склады с лицензией FБС. Страховка товаров, соблюдение температурных режимов, круглосуточная охрана.
  2. Автоматизация процессов. Роботы для сортировки, ИИ для прогнозирования спроса, онлайн-трекинг заказов.
  3. Опыт работы с Wildberries. 5 лет на рынке, 100+ успешных кейсов, знание нюансов площадки.
  4. Экономия до 40% времени. Вы не тратите ресурсы на логистику — занимайтесь маркетингом и масштабированием.

 

Увеличьте прибыль с надежным fulfillment-провайдером!

Не теряйте клиентов из-за ошибок в логистике или штрафов Wildberries. Передайте задачи профессионалам:

  1. Бесплатный аудит. Проанализируем ваши процессы и предложим решение за 24 часа.
  2. Тестовый период. 2 недели работы без предоплаты.
  3. Персональный менеджер. Поможет с интеграцией и ответит на вопросы.

 

Оставьте заявку сейчас → Получите скидку 15% на первый месяц сотрудничества!



