Профессиональный fulfillment для Wildberries и маркетплейсов: Увеличьте продажи без лишних затрат

Fulfillment — ваш надежный партнер в работе с Wildberries

Fulfillment — это комплекс услуг по хранению, упаковке, доставке и обработке заказов, который освобождает вас от рутины и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса. Для продавцов на Wildberries и других маркетплейсах это особенно важно: ошибки в логистике, задержки с отгрузкой или некорректная маркировка приводят к штрафам и потере рейтинга. Мы берем эти задачи на себя, гарантируя скорость, точность и соответствие требованиям площадок.

Помощь в работе с Wildberries: От оформления карточек до управления остатками

Полный цикл услуг для вашего успеха на Wildberries

Создание и оптимизация карточек товаров. Правильные заголовки, SEO-описания, подбор ключевых слов — ваши товары будут заметны покупателям. Управление остатками. Автоматический учет и пополнение запасов: вы избежите блокировок из-за «пустых» складов. Работа с возвратами. Проверка, переупаковка, возврат в продажу — минимизируем потери. Аналитика продаж. Отчеты по динамике спроса, сезонности и прибыльности товаров.

Маркировка для Wildberries: Соблюдаем требования «Честного ЗНАКа» без стресса

Маркировка товаров — обязательное условие для работы на Wildberries. Ошибки в кодах Data Matrix или оформлении этикеток ведут к штрафам и приостановке продаж. Наши услуги включают:

Регистрацию в системе «Честный ЗНАК». Печать и нанесение кодов маркировки. Проверку соответствия этикеток требованиям Wildberries (размер шрифта, расположение данных, QR-коды). Консультации по изменениям в законодательстве.

Fulfillment для маркетплейсов и интернет-магазинов: Интеграция под любые задачи

Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет: Единый стандарт качества

Мы работаем со всеми популярными площадками:

Интеграция с API маркетплейсов. Автоматическая синхронизация заказов, остатков и цен. Складская логистика. Разделение товаров по площадкам, приоритетная обработка «горячих» заказов. Отчетность. Единый кабинет для контроля продаж на всех платформах.

Fulfillment для интернет-магазинов: Индивидуальные решения

Если вы продаете через собственный сайт, мы предложим:

Персонализированную упаковку с логотипом. Гибкие условия доставки (курьерские службы, самовывоз, экспресс-отправки). Настройку CRM и email-уведомлений для ваших клиентов.

Почему выбирают нас?

Склады с лицензией FБС. Страховка товаров, соблюдение температурных режимов, круглосуточная охрана. Автоматизация процессов. Роботы для сортировки, ИИ для прогнозирования спроса, онлайн-трекинг заказов. Опыт работы с Wildberries. 5 лет на рынке, 100+ успешных кейсов, знание нюансов площадки. Экономия до 40% времени. Вы не тратите ресурсы на логистику — занимайтесь маркетингом и масштабированием.

Увеличьте прибыль с надежным fulfillment-провайдером!

Не теряйте клиентов из-за ошибок в логистике или штрафов Wildberries. Передайте задачи профессионалам:

Бесплатный аудит. Проанализируем ваши процессы и предложим решение за 24 часа. Тестовый период. 2 недели работы без предоплаты. Персональный менеджер. Поможет с интеграцией и ответит на вопросы.

Оставьте заявку сейчас → Получите скидку 15% на первый месяц сотрудничества!