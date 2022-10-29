Что такое лазертаг, чем стреляют и как в него играть

Популярное развлечение laser tag возможно увидеть в крупных торговых и развлекательных центрах. Помимо этого некоторые устраивают поединки лазертаг на специализированных открытых и закрытых полигонах.

Для чего лазертаг

По большей части этот вариант используется для развлечения. В некоторой степени он похож на страйкбол, но основное различие здесь заключается в отсутствии каких-либо патронов в оружии, то есть, соответственно, отсутствует и физический контакт.

В лазертаге применяется инфракрасный луч, который регистрируется специальными датчиками и определяет попадание в того или иного человека.

Принимающий датчик располагается на амуниции каждого участника. В более современных вариантах этот датчик выглядит как удобная и компактная головная повязка. В некоторых вариантах также могут использоваться специальные жилеты, в которые и нужно попасть лазерным лучом из вашего оружия.

Безусловно, лазертаг возможно рассматривать, как эмуляцию боевых действий и некоторые даже используют его как боевую тренировку, однако, по большей части, здесь превалирует развлекательный элемент.

Какой бывает лазертаг

Если посмотреть на крупные развлекательные центры, то в них зачастую есть отдельный полигон для лазертага.

На этом полигоне располагается нечто наподобие лабиринта с различными укрытиями, препятствиями и уровнями. Как правило, также имеется минимум две базы для соревнующихся команд. Нередко на этих базах также есть датчики, по которым можно стрелять лазером и тем самым набирать баллы, разыгрывать сценарии с захватом базы противника.

Как сказано ранее, современный лазертаг также может располагаться на отдельных закрытых и открытых полигонах.

Некоторые любители этого развлечения специально выезжают на полигоны и устраивают ивенты наподобие страйкбольщиков или пейнтбольщиков.

Конечно, в таком продвинутом варианте нередко используется и дополнительное вооружение и какие-либо любопытные дополнительные детали. Тем не менее, особенность здесь всё-таки заключается в том, что требуется минимум амуниции. При этом, когда вы стреляете лазером, отсутствует окрашивание вашего противника, а также болевые ощущения от попадания, как в пейнтболе и страйкболе соответственно.

Наряду с этим, не следует полагать, что лазертаг уступает по степени увлекательности означенным вариантам. Здесь также есть огромное количество возможностей для командной игры и оттачивания личных навыков.

Великолепный активный досуг.